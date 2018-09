Fito Páez, Pedro Guerra i El Niño de la Hipoteca seran al Guitar Bcn

260x366 El cantautor canari Pedro Guerra / JORDI PIZARRO El cantautor canari Pedro Guerra / JORDI PIZARRO

L’edició del 2019 del Guitar Bcn ja escalfa motors i ho fa presentant un primer bloc d’artistes en una programació que reivindicarà el poder de la paraula i la cançó d’autor.

Fito Páez inaugurarà el festival el 31 de gener a L’Auditori. L’argentí torna gairebé una dècada després de la seva última visita per presentar 'La ciudad liberada' en format de piano i veu. Pedro Guerra passarà el 15 de febrer pel Palau de la Música Catalana per celebrar un concert especial pels 25 anys de l’històric 'Golosinas', el seu primer àlbum; Víctor Manuel oferirà un concert el 4 d’abril al Palau de la Música per presentar el nou disc 'Casi nada está en su sitio'; el cantautor Javier Álvarez actuarà el 14 de març a Luz de Gas, després de 10 anys de silenci, i El Niño de la Hipoteca ho farà a l’Apolo l’11 d’abril.

El director de TheProject (empresa organitzadora del Guitar Bcn), Joan Roselló, ha assegurat que en un moment en què els estils de música “més massius” basen la seva importància en els “ritmes calents i encomanadissos”, el festival vol “reivindicar el valor de la paraula i del relat en les cançons”.