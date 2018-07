Florence and the Machine actuaran a Barcelona el 20 de març del 2019

Florence and the Machine tornen a Barcelona: la banda britànica encapçalada per la cantant Florence Welch actuarà al Palau Sant Jordi el 20 de març del 2019, per presentar el disc 'High as hope'. L'endemà tocaran a Madrid, al WiZink Center. Les entrades es posaran a la venda dimecres.

Florence and the Machine van actuar a Barcelona el 2016, i el concert que oferiran a la capital catalana la primavera vinent forma part de la seva gira europea, que arrencarà al novembre a Anglaterra i que passarà per Irlanda, Bèlgica, Itàlia, Polònia i França.

'High as hope' va sortir al mercat el 29 de juny. La major part del disc va ser escrita, composta i enregistrada per la mateixa Florence Welch, i el va finalitzar a Los Angeles amb el productor Emilie Haynie.