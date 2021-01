'Fritzi. Un conte revolucionari': la nena que va creuar el Mur de Berlín

'Fritzi. Un conte revolucionari'

(3,5 estrelles)

Direcció: Matthias Bruhn i Ralf Kukula. Guió: Beate Völcker i Péter Palátsik. 90 min. Alemanya, Luxemburg, Bèlgica i República Txeca (2019). Animació. Estrena als cinemes

A l’hora de retratar la presa de consciencia davant d’una xacra social, política o històrica, hi ha pocs elements tan poderosos com la innocent mirada d’un infant. Al llarg de la seva història, el cinema ha pres bona nota d’aquesta punyent eina dramatúrgica. Tanmateix, per cada ocasió en què aquest dispositiu ha donat bons fruits –en títols memorables com Alemanya, any zero o la recent La vida d’en Carbassó–, trobem exemples en què la figura infantil ha donat peu a obres massa sentimentalistes –de La vida és bella a Jojo Rabbit– o exòtiques –l’especialitat de la factoria Disney, de Pocahontas a Mulan–. Per sort, Fritzi. Un conte revolucionari, dels alemanys Matthias Bruhn i Ralf Kukula, esquiva aquests esculls i aconsegueix compondre una petita faula sobre una nena de dotze anys que, empesa pel desig de retrobar-se amb la seva millor amiga, intenta travessar el Mur de Berlín a les acaballes de la Guerra Freda.

És possible que aquest film animat d’aventures pequi d’un cert excés de maniqueisme –el grup de mestres autoritaris, companys repel·lents i membres de la Stasi que persegueixen l'esvelta i rosseta Fritzi són tots lletjots i rabassuts–, però el traç net (que recorda els dibuixos de Paco Roca) i la sobrietat dramàtica converteixen Fritzi en un emotiu recordatori de la lluita dels ciutadans de l’Alemanya de l’Est per recobrar la llibertat perduda en mans d’un règim opressor.