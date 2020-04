La Fundació Carulla impulsa la plataforma La Cultura Transforma

La Fundació Carulla ha impulsat La Cultura Transforma, un compte d’Instagram que recull iniciatives culturals que han sorgit aquestes setmanes de confinament. La fundació fa una crida a la ciutadania perquè comparteixi els seus moments culturals a les xarxes socials amb l'etiqueta #ConfinamentCultural. "La situació de confinament generada pel covid-19 ha donat un nou impuls a la cultura convertint les llars en nous espais creatius i en antídot psicològic i social per a tots nosaltres", sostenen des de l'entitat. Alguns artistes com la soprano barcelonina Begoña Alberdi o el trio Stay Homas s'han afegit a la iniciativa.

Per formar part de @laculturatransforma, els usuaris poden compartir a les seves xarxes socials una imatge o vídeo de la seva proposta cultural amb l'etiqueta #ConfinamentCultural a la publicació. No hi ha requisits, mentre sigui poesia, art, pintura, teatre, música, literatura, cinema, fotografia o treballs manuals creats durant el període de confinament.



La Fundació Carulla, que promou projectes culturals transformadors, pretén fer una crònica de la transformació del confinament a causa de l'esclat creatiu que es viu compilant les aportacions en un fons cultural "sense precedents en aquest moment històric".