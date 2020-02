La Fundació Mies van der Rohe, la casa dels artistes

La Fundació Mies van der Rohe vol arribar a més públic que mai i enguany farà una jornada de portes obertes al pavelló el primer diumenge de cada mes, amb l’objectiu d’arribar als 100.000 visitants anuals i superar els 95.000 que va tenir el 2019. L’afany de divulgació “en col·laboració amb una xarxa extensa i variada d’entitats i persones”, com diuen a la mateixa Fundació, serà una de les claus més destacades de l’any. Pel que fa a les activitats, hi haurà nombroses intervencions d’arquitectes i artistes al pavelló, la primera de les quals, de Mario Pasqualotto, es podrà veure dins el Festival Llum Barcelona. Altres activitats també coincidiran amb esdeveniments culturals de la ciutat: la dels polonesos Katarzyna Karkowiak i Marcin Szczelina amb el Sónar al juny i la de Laercio Redondo, de la galeria Ana Mas Projects, amb el Gallery Weekend al setembre. I coincidint amb la Nit dels Museus, al maig, el dissenyador i escriptor Prem Krishnamurthy presentarà una intervenció interactiva per experimentar l’edifici de maneres insòlites.

També es podrà veure al febrer l’exposició de l’arquitecte i artista Ben Weir, concebuda a partir de l’estada que va fer l’any passat a la Casa Vilaró, de Sixte Illescas, dins el programa internacional Artists in architecture: reactivant cases modernes europees. A l'abril faran una intervenció artística els arquitectes, i professors de l’escola Elisava, Stella Rahola Matutes i Roger Paez, amb els estudiants d’arquitectura de la institució. L’element del pavelló que han triat és el vidre per les seves qualitats de transparència i reflexió i perquè va ser un material revolucionari en el moment en què es va construir el pavelló. L’arquitectura també té efectes en la salut, i al maig Jaume Claret farà una altra intervenció amb peces escultòriques per explorar les possibilitats de la percepció psicològica dels espais i la teràpia.

Entre Beethoven i el paisatgisme

Una altra col·laboració del pavelló Mies van der Rohe serà amb el festival Barcelona Obertura Spring i la commemoració del 250è aniversari del naixement de Beethoven: al març acollirà un concert de la pianista Noelia Rodiles dins la Marató Beethoven. Luke Olsen, de la Bartlett School of Architecture, i el despatx barceloní Mias Architects desembarcaran al pavelló al setembre amb motiu de la nova edició de la Biennal del Paisatge i la fira Swab amb una proposta sobre el vessant paisatgístic del pavelló. Entre les últimes intervencions hi haurà la que portaran a terme a l’octubre els arquitectes Ciro Najle, Anna Font i Josep Ferrando a partir d'una recerca sobre la matèria del pavelló. Per acabar, coincidint amb Loop, acollirà una instal·lació artística basada en la peça de videodansa Dona a contrallum, d’Albert Badia, i una altra creada a partir de la intervenció artística que Enric Llorach va fer al pavelló el 2017.

En el terreny de la recerca, es convoca la segona edició de la Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura, i es presentaran al març els fruits de la guanyadora de la primera edició, l’arquitecta Laura Martínez de Guereñu, que vol recuperar els elements que Lilly Reich va dissenyar per a les seccions alemanyes dels palaus noucentistes de l’Exposició Universal del 1929: una pantalla de vidre, una vitrina i un expositor.