La Fundació Suñol es traslladarà a Les Corts i potenciarà el seu caràcter social

La Fundació Suñol obrirà una nova sala a finals d'any al districte de les Corts de Barcelona, amb l’objectiu de donar suport a la creació i difusió artística contemporània i visibilitzar la col·lecció Josep Suñol. El nou espai acollirà les seus de la Fundació Suñol –que deixa el passeig de Gràcia després de 12 anys- i de la Fundació Glòria Soler, aquesta darrera, creada també pel filantrop i col·leccionista Josep Suñol Soler el 2015, amb l’objectiu fundacional d’impulsar programes solidaris en els àmbits de l’art, l’assistència sanitària i la investigació científica.

La nova seu disposarà d’un espai d’exposició de 220 metres quadrats i d'un punt de consulta de la biblioteca de Josep Suñol, que compta amb prop de 10.000 referències. En aquest espai, conegut com a Galeria 2, es van organitzar durant els anys 80 i 90 diversos esdeveniments en relació a l’art contemporani, que van ser determinants per la creació del teixit cultural barceloní. També va servir d’estudi temporal per a diferents artistes que avui en dia formen part de la col·lecció. La Fundació Suñol pretén posar en valor aquesta localització històrica, desconeguda per a molts a l’actualitat.

Ampliar l'àmbit d'acció

Amb el trasllat, la Fundació Suñol vol ampliar el seu àmbit d’acció amb el desenvolupament i implementació de nous programes, col·laboracions i sinergies que sumen uns altres objectius als ja marcats des de la seva creació.

En aquest nou context, es posarà l’accent a les activitats paral·leles, educatives i socials dirigides a una diversitat de col·lectius i en diàleg amb diferents agents. Es buscarà també la complicitat amb l’entramat creatiu i artístic que actualment es desplega a l’àrea contigua: estudis d’artistes, centres d’art alternatius, associacions artístiques, galeries d’art i altres institucions culturals.

Un altre dels eixos centrals de la nova etapa de la Fundació Suñol serà la creació d’una xarxa estable d’institucions col·laboradores a nivell nacional, amb l’objectiu de donar visibilitat a les obres de la col·lecció a altres ciutats, i d’aquesta manera expandir el seu radi d’acció i poder arribar a altres públics fora de l’àrea on es trobarà la nova seu. La Col·lecció Josep Suñol, especialitzada en art contemporani, està configurada per més de 250 artistes, la majoria de l’àmbit nacional i que va des dels anys 70 a l’actualitat.