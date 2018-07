La Generalitat impulsarà una nova llei per retirar la simbologia franquista

Davant l'anunci de la retirada de simbologia franquista, Ciutadans ha demanat a la consellera que primer retiri la "simbologia partidista que hi ha als edificis públics de Catalunya i que no representen tots els catalans".

A Catalunya hi ha 503 fosses localitzades de desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. La Generalitat ja va començar a treballar amb un pla d’obertura per analitzar les restes, retornar-les als seus familiars i garantir una sepultura digna. Capella ha garantit que es continuaran obrint fosses. D’altra banda, el Govern expedeix els documents que fan constar la nul·litat dels judicis i els consells de guerra franquistes contra catalans per causes polítiques després que el Parlament aprovés per unanimitat la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. A Catalunya hi ha 66.590 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco. Els tribunals que instruïen aquestes causes van actuar a Catalunya a partir de l’abril del 1938 i fins al desembre del 1978.