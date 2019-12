'Historia de un matrimonio' i Netflix dominen les nominacions dels Globus d'Or

El drama sobre el divorci d'una parella Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, lidera les nominacions dels Globus d'Or amb 7 candidatures: millor pel·lícula dramàtica, direcció, guió, actor (Adam Driver), actriu (Scarlett Johansson) i actriu secundària (Laura Dern). El productor de la cinta, Netflix, és l'estudi cinematogràfic més nominat dels premis amb un total de 17 nominacions. El domini de Netflix és absolut: el segon estudi més nominat, Sony, només suma 8 candidatures.

També és de Netflix la segona cinta amb més nominacions, El irlandés, de Martin Scorsese, que opta als premis a millor pel·lícula dramàtica, direcció, guió i actor secundari per partida doble (Al Pacino i Joe Pesci). També amb 5 nominacions trobem l'últim treball de Quentin Tarantino, Érase una vez en... Hollywood, que a més de millor pel·lícula musical o comèdia, direcció i guió, també suma les nominacions dels seus dos intèrprets, Leonardo DiCaprio (millor actor) i Brad Pitt (actor secundari).

Pedro Almodóvar ha aconseguit la nominació com a millor pel·lícula estrangera per Dolor y gloria, que competirà amb The farewell de Lulu Wang, Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma i Parásitos de Bong Joon-ho, la gran favorita de la categoria, ja que és l'únic film estranger que també està nominat a categories no especialitzades com millor guió o direcció. Dolor y gloria, tanmateix, també té una segona nominació: la d' Antonio Banderas com a millor actor en drama. I el cinema espanyol aconsegueix una segona nominació interpretativa, més inesperada que la de Banderas: la de l'actriu hispanocubana Ana de Armas com a millor actriu en comèdia o musical per Puñales por la espalda.

La gala de la 77a edició dels premis de l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood tindrà lloc el 6 de gener i serà presentada per quarta vegada pel còmic britànic Ricky Gervais.

Llista dels nominats:

Pel·lícula dramàtica

1917, de Sam Mendes

El irlandès, de Martin Scorsese

Joker, de Todd Phillips

Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach

Los dos Papas, de Fernando Meirelle



Musical o comèdia

Mi nombre es Dolemite, de Craig Brewer

Jojo Rabbit de Taika Waititi

Puñales por la espalda de Rian Johnson

Érase una vez en… Hollywood de Quentin Tarantino

Rocketman de Dexter Fletcher



Actriu en drama

Cynthia Erivo per Harriet

Scarlett Johansson per Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan per Mujercitas

Charlize Theron per Bombshell

Renée Zellweger per Judy



Actor en drama

Christian Bale per Le Mans '66

Antonio Banderas per Dolor y gloria

Adam Driver per Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix per Joker

Jonathan Pryce per Los dos Papas



Actriu en comèdia o musical

Ana de Armas per Puñales por la espalda

Awkwafina per The Farewell

Cate Blanchett per ¿Dónde estás, Bernadette?

Beanie Feldstein per Súper empollonas

Emma Thompson per Late night



Actor en comèdia o musical

Daniel Craig per Puñales por la espalda

Roman Griffin Davis per Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio per Érase una vez en… Hollywood

Taron Egerton per Rocketman

Eddie Murphy per Mi nombre es Dolemite



Actriu secundària

Kathy Bates per Richard Jewell

Annette Bening per The report

Laura Dern per Historia de un matrimonio

Jennifer Lopez per Estafadoras de Wall Street

Margot Robbie per Bombshell



Actor secundari

Tom Hanks per U n amigo extraordinario

Anthony Hopkins per Los dos Papas

Al Pacino per El irlandés

Joe Pesci per El irlandés

Brad Pitt per Érase una vez en… América



Direcció

Bong Joon-ho per Parásitos

Sam Mendes per 1917

Todd Phillips per Joker

Martin Scorsese per El irlandés

Quentin Tarantino per Érase una vez en… América



Guió

Noah Baumbach per Historia de un matrimonio

Bong Joon-ho i Han Jin-won per Parásitos

Anthony McCarten per Los dos Papas

Quentin Tarantino per Érase una vez en… Hollywood

Steven Zaillian per El irlandés



Pel·lícula estrangera

The farewell

Los miserables

Dolor y gloria

Parásitos

Retrato de una mujer en llamas



Música original

Alexander Desplat per Mujercitas

Hildur Gudnadóttir per Joker

Randy Newman per Historia de un matrimonio

Thomas Newman per 1917

Daniel Pemberton per Motherless Brooklyn



Cançó original

Beautiful ghosts de Cats

I’m gonna love me again de Rocketman

Into the unknown de Frozen 2

Spirit d’ El rey leon

Stand up de Harriet



Pel·lícula d’animació

Frozen 2

Como ensinistrar el teu drac 3

El rey leon

Mr. Link. L’origen perdut

Toy Story 4