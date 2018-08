El govern espanyol fa el primer pas per treure Franco del Valle de los Caídos

Quaranta-tres anys després de la mort de Francisco Franco, el govern espanyol ha fet aquest divendres el primer pas per treure les despulles del dictador del Valle de los Caídos. Tal com es va comprometre a fer Pedro Sánchez quan va arribar a la Moncloa, el consell de ministres ha aprovat l'ordre per exhumar el cadàver de Franco de l'altar major de la basílica. Al final ha optat per la via d'urgència del decret llei, una manera de blindar el pas de possibles demandes de part de la família, que ja amenaça amb una demanda per profanació.

Com serà el procediment? La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha explicat tots els detalls del reial decret llei, que entrarà en vigor d'aquí només 24 hores. El divendres 31 d'agost el consell de ministres aprovarà un altre acord per desplegar el decret llei i que donarà a la família 15 dies per comunicar on volen que es traslladin les despulles. Si no ho fa i decideix personar-se en contra del procediment, el consell de ministres aprovarà un nou acord per apropiar-se dels drets funeraris de la tomba de Franco al Valle de los Caídos i exhumar el cos pel seu compte, i esperarà quinze dies més.

Durant aquest procés remetrà a l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial (del PP) el projecte per dur a terme l'exhumació. I també sol·licitarà un informe no vinculant a la Comunitat de Madrid (també del PP) perquè es presenti en el termini d'un mes. Un cop fets aquests tràmits es tornarà a donar una última oportunitat a la família perquè proposin un lloc per traslladar el cos en un termini improrrogable de 10 dies.

Ultimàtum a la família Franco

Llavors arribarà el tercer i últim acord: el consell de ministres finalment executarà l'exhumació i el trasllat del cos. Per tot plegat, Calvo preveu que el procés s'acabi a finals d'any. La intenció del govern socialista és que per l'aniversari de la Constitució, el 12 de desembre, quan es compleixen 40 anys de la democràcia espanyola, Franco ja no estigui enterrat entre les seves víctimes. "No és sostenible que la tomba del dictador estigui amb la de les víctimes", ha assegurat.

540x306 La tomba del dictador Francisco Franco a l'interior del Valle de los Caídos / AFP La tomba del dictador Francisco Franco a l'interior del Valle de los Caídos / AFP

Concretament es tracta d'una reforma per decret de la llei de memòria històrica del govern de José Luis Rodríguez Zapatero del 2007. Una manera de respondre al mandat, segons el govern socialista, del Congrés de l'any passat, en què es va instar la Moncloa, "de manera decidida i urgent", a treure el dictador del mausoleu. Llavors cap partit hi va votar en contra i el PP es va abstenir. Ara la formació de Pablo Casado amenaça de recórrer el decret llei al Tribunal Constitucional perquè considera que, després de 43 anys, no té sentit exhumar Franco per la via d'urgència.

Ara caldrà que el Congrés convalidi del decret en un termini màxim de 30 dies. La cambra baixa no té previst cap ple fins a mitjan setembre, quan es reprenen les sessions, però es podria forçar un ple per a d'aquí dues setmanes. Calvo ha assenyalat que la voluntat del govern espanyol és que hi hagi una nova reflexió parlamentària i debat sobre el tema.

La posició dels partits

Podem ja ha avançat que hi votarà a favor, mentre que ERC supedita el seu sí a anul·lar els judicis del franquisme. Els socialistes s'han compromès a fer-ho, a l'espera de saber els detalls del decret llei en què "es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura".

Ciutadans, al seu torn, ja ha confirmat que té intenció d'abstenir-se perquè creu ara que no és el moment de "reobrir les ferides" del passat. El PP encara no ha aclarit si hi votarà a favor o en contra i de moment esquiva el debat sobre si avala la retirada de les despulles del dictador o no escudant-se en les formes amb què el govern espanyol ha procedit a blindar l'exhumació.

Mingorrubio, el cementiri on podria anar el dictador

El gran dubte és on anirà a parar el cos de Franco. El lloc més destacat en el mapa és el cementiri de Mingorrubio, a la vila d'El Pardo, on vivia el dictador i on està enterrada la seva dona, Carmen Polo. El 1969 es va manar construir amb urgència una capella amb una cripta per acollir algú important del règim. Dos anys després l'obra ja estava enllestida amb tot luxe de detalls. El dictador no va deixar dit on volia ser enterrat i algunes fonts apunten que Mingorrubio hauria sigut el lloc inicial. El 1988 va ser enterrada en aquesta cripta Carmen Polo, en un cementiri on descansen desenes d'alts càrrecs franquistes i també, des del 1970, el dictador sanguinari dominicà Rafael Leónidas Trujillo.