Uns Goya sense “canya” i amb la incògnita Marisol

La política ha impregnat la prèvia dels Goya que se celebren aquest dissabte: primer va ser el rebuig explícit de Vox a acudir a la gran festa del cinema espanyol i després l'anunci de la presència de Pedro Sánchez, que ja havia estat als Goya, però no com a cap de l'executiu. Serà, a més, el segon president espanyol –després de Zapatero– que acut a una gala que no es preveu especialment crítica amb la seva gestió: Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que repetiran com a parella de presentadors, van avisar que no seran “especialment sarcàstics” ni fotran “molta canya a ningú”. També que la gala serà “un xou d'entreteniment visual”, amb animacions i efectes visuals per aprofitar l'immens espai del palau d'esports José Maria Martín Carpena de Màlaga, on s'estrenen els Goya després de l'experiència de l'any passat a Sevilla. I perquè no hi torni a haver queixes del públic que segueix els Goya des del carrer, aquest any hi haurà catifa vermella i unes pantalles gegants fora del pavelló per seguir la gala.

La música tindrà un gran protagonisme en els Goya, amb actuacions de Jamie Cullum, Rayden, Ana Mena i Pablo Alborán. La pregunta de la nit és qui recollirà el Goya d'Honor a Pepa Flores, allunyada dels focus des de fa dècades, ja que segons el seu entorn ella no assistirà a la gala. ¿Potser la seva filla, Celia Flores, que juntament amb Amaia participarà en l'homenatge musical a Marisol? Una altra opció és l'altra filla de Marisol, l'actriu María Esteve. Però l’Acadèmia espanyola no perd l'esperança que a última hora Pepa Flores, que viu a Màlaga, es deixi caure per la gala.

També passarà pels Goya James Rhodes, que després de tocar-hi l'any passat li ha agafat el gust als premis. Enguany, però, es limitarà a presentar una de les finalistes a millor pel·lícula, La trinchera infinita. Per la seva banda, la nedadora Ona Carbonell presentarà O que arde, d’Oliver Laxe, i l’exfutbolista Carles Puyol farà el mateix amb Intemperie, de Benito Zambrano. Els guanyadors dels Goya de guió els donaran Bob Pop i Ángeles González-Sinde.

Nova versió del trofeu

Una de les novetats d'aquesta edició és el redisseny del bust de Goya que es lliura als premiats. El nou “ cabezón”, rèplica de l'obra de l'escultor Mariano Benlliure, tindrà una forma “més suau i definida” i pesarà entre 2,5 i 3 quilos, per damunt dels prop de 2 quilos de la versió anterior però molt per sota dels 15 quilos de la primera versió del trofeu. A més, per evitar els problemes de l'edició anterior, els sobres amb el nom dels guanyadors disposaran d'una llengüeta especial. El que no canvia és la baixa proporció de dones nominades: a les 91 candidatures de les categories mixtes només hi ha un 21,5% de dones.