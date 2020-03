Els premis Grammy Llatins creen noves categories per al 'reggaeton' i el hip-hop

L'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament, responsable de lliurar cada any el premis Grammy Llatins, crearà noves categories per al reggaeton, el hip-hop i el pop-rock, segons un comunicat intern de l'organització al qual ha tingut accés Efe. "Després de moltes reunions i comentaris dels nostres membres, el consell directiu ha aprovat algunes modificacions en els premis, entre les quals hi ha la creació d'aquestes categories", diu el comunicat, en què l'Acadèmia també manifesta "la inquietud" per "la salut i la seguretat" en aquests moments de pandèmia.

Amb els canvis apareixen tres categories noves: millor interpretació de reggaeton, millor cançó de rap o hip-hop (que inclou també el trap) i millor cançó de pop-rock. A més, la categoria de millor àlbum vocal pop contemporani es dirà millor àlbum vocal pop. El canvi més destacat és la inclusió d'un premi al reggaeton. L'any passat artistes com J. Balvin, Karol G, Daddy Yankee i Nicky Jam, que l'any passat ja van deixar clara la disconformitat per l'absència del reggaeton en les nominacions a les categories principals al Grammy Llatins. L'etiqueta #SinReggaetonNoHayLatinGrammy era prou explícita del descontentament. Denunciaven que s'estava menystenint un estil musical per dues vies: d'una banda, obviant els artistes de reggaeton en les nominacions a disc de l'any; i, d'una altra, negant-se a crear una categoria pròpia per al reggaeton, cosa que feia que la majoria d'artistes acabessin nominats com a música urbana, una categoria calaix de sastre que no distingia entre reggaeton, hip-hop i trap.

Tot i això, les queixes poden tornar si en les nominacions del 2020 el reggaeton continua fora de les categories principals. És una situació semblant a la dels artistes afroamericans de hip-hop als Grammy internacionals de fa un temps, quan any rere any quedaven exclosos de la possibilitat d'optar al premi gros, tot i arrasar en les categories específiques.

Ara com ara, l'organització dels Grammy Llatins manté la celebració de la vint-i-unena edició de la gala al final del 2020.