El Gremi de Llibreters veu difícil la celebració de Sant Jordi

El Gremi de Llibreters estudia una nova data per a la Diada de Sant Jordi davant la possible suspensió per la crisi del coronavirus. La presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, veu la situació "cada vegada pitjor" respecte a la celebració de Sant Jordi a l'abril i assegura a l'ACN que es reuniran amb els llibreters properament per "tenir un pla B" que permeti fer la diada en una nova data. "Hem de fer una gran festa, sortir al carrer, tot igual però un altre dia", diu Ferrer, que preferiria fixar una data per abans de l'estiu.

"Ara per ara sembla que el dia de Sant Jordi no podrem sortir als carrers", lamenta Ferrer. En cas que les llibreries ja estiguin obertes el 23 d'abril, "tothom que vulgui podrà venir", però Ferrer veu difícil que se celebri una festa amb autors signant i els carrers a vessar. Tot i això, encara no hi ha una decisió presa sobre la qüestió i el Gremi està a l'espera de l'evolució i directrius públiques.

Sobre el "pla B" que es proposi per Sant Jordi, els llibreters "hi han d'estar d'acord i d'alguna manera el sector" també. "N'estem parlant i s'ha de pactar, però ens agradaria que fos abans de l'estiu", ha avançat la presidenta del Gremi. Al seu parer, són els llibreters el que han de proposar la nova data, que són els "que surten al carrer i saben quins dies són més importants per a ells perquè es venguin llibres i hi hagi gent al carrer".

Preocupació pel dia a dia de les llibreries

Amb tot, Ferrer diu que ara estan "molt preocupats" amb el dia a dia de les llibreries. "Tancar tots aquests dies és molt preocupant per a la supervivència", ha assegurat Ferrer. Aquest dimarts a la tarda participaran en una reunió de la Cambra del Llibre de Catalunya, amb editors, distribuïdors i impressors per analitzar la situació.

"L'administració ens ha d'ajudar per poder tirar endavant, perquè som la baula més feble de la cadena del llibre i la majoria tenim lloguers, factures per pagar diàries, personal, i alguns som autònoms", explica Ferrer. El Gremi ha traslladat diverses propostes a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que no han volgut avançar. Tot i així, algunes mesures anirien en la línia de prescindir d'impostos, un aspecte que també demanen als ajuntaments. "No sé si podrem pagar l'IBI", exemplifica Ferrer. El Gremi assegura que aguantar un comerç sense l'ajuda pública és "impensable" quan no entra "ni un cèntim durant tants dies".