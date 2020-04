M. Carme Ferrer: "Les llibreries estem sense parades, però sense parar"

El Gremi de Llibreters preveu que Sant Jordi es farà el mes de juliol "i, si no és possible, a l'octubre", ha dit la presidenta del Gremi, M. Carme Ferrer en una videodeclaració. Malgrat el confinament, la presidenta assegura que "les llibreries no es queden quietes". "Estem sense parades, però sense parar", diu. Malgrat la prohibició d'obrir aquest tipus d'establiments, que no són considerats "essencials" pel govern espanyol, la majoria de llibreries accepten actualment comandes de llibres i reserves en línia i per correu electrònic, així com lliurar vals i xecs per a llibres que es faran efectius quan puguin obrir. Ferrer ha insistit que el Dia del Llibre, tal com s'havia anunciat fa unes setmanes, se celebrarà més endavant, "quan totes les mesures de seguretat ho permetin".

Malestar entre les llibreries

D'altra banda, la diada s'apropa i ja són diverses les empreses grans com ara Amazon, FNAC, Abacus i La Casa del Llibre, però també editorials com Penguin Random House, que han engegat campanyes comercials per poder repartir llibres en ple confinament amb la vista posada en Sant Jordi. Aquestes accions perjudiquen sobretot les petites i mitjanes llibreries, algunes afectades per ERTOs, i d'altres sense infraestructura suficient per poder repartir els llibres a domicili.

Fe Fernández, de la llibreria L'Espolsada, a Corró de Vall, parla de "competència deslleial" i demana una regulació més estricta. "Nosaltres hem sigut responsables, hem fet el que ens han demanat i hem tancat els negocis, i ara ens trobem que altres empreses més grans estant venent llibres". I afegeix: "Si no podem fer Sant Jordi perquè l'anul·len, doncs que no el faci ningú".

Per a Lluís Morral, llibreter de Laie, es tracta d'un "campi qui pugui" en tota regla. "Tothom s'està espavilant pel seu cantó i ens estan passant la mà per la cara", comenta. De fet, Morral s'està plantejant enviar llibres la setmana de Sant Jordi per poder donar resposta als seus clients, i mira amb escepticisme el Sant Jordi programat pel Gremi de cara al juliol i, en el pitjor dels casos, a l'octubre: "No serà un Sant Jordi normal, això és impossible", conclou.