Guillem Clua, Premio Nacional de literatura dramàtica per 'Justícia'

El dramaturg barceloní Guillem Clua ha rebut el Premio Nacional de literatura dramàtica que atorga el ministeri de Cultura espanyol per l'obra Justícia, que es va estrenar al Teatre Nacional l'hivern passat i del qual es van haver de cancel·lar les funcions per culpa del confinament. El jurat li reconeix "l'ambició dramatúrgica i poètica, i la riquesa dels registres lingüístics utilitzats, així com la complexitat de la trama que presenta un retrat intergeneracional molt esmolat de la burgesia barcelonina, des de la Guerra Civil fins als nostres dies". El premi està dotat amb 20.000 euros.

L'obra, que va rebre l'aplaudiment de la crítica i l'aval del públic, és una mirada a les últimes dècades de la societat catalana, a la Catalunya convergent i pujolista a través d'un jutge que es jubila (que interpretava Josep Maria Pou). L'obra explora la idea d'una identitat personal i col·lectiva entesa com una presó i aborda tots els àmbits: la identitat cultural, religiosa, sexual, social i política.

Guillem Clua s'estrenava a la Sala Gran amb Justícia però té una llarga carrera en la dramatúrgia. Ara mateix té en cartell Smiley. Després de l'amor al Teatre Akitània, una continuació d'un dels seus èxits populars, la comèdia Smiley. Com aquesta, diversos textos de Clua han tingut ressò internacional i han viatjat en produccions estrangeres: és el cas de La pell en flames i La golondrina. També ha escrit Gust de cendra, Killer, La terra promesa i 73 raons per deixar-te. Ha adaptat textos com la Ilíada i Mort a Venècia. Al Teatre Nacional, abans de Justícia, ja hi havia estrenat Marburg. El seu debut va ser el 2004 amb Invisibles.