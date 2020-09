La batuta de Gustavo Dudamel s'alia amb la realitat virtual

"És un meravellós experiment tecnològic que connecta l'art amb l'ànima del poble, de la ciutat, del país, del món", diu el director d'orquestra Gustavo Dudamel sobre Symphony. Un viatge al cor de la música, la pel·lícula de realitat virtual que es pot veure al CosmoCaixa de Barcelona des d'aquest dimarts fins al 8 d'octubre. "No és una pel·lícula per veure-la, sinó una experiència que cal viure-la", precisa Igor Cortadellas, el director artístic d'un projecte "gran però que té la fragilitat i la delicadesa d'una petita capsa de música".

Symphony, impulsat per la Fundació La Caixa, és un viatge al cor de la música simfònica de bracet de la Mahler Chamber Orchestra dirigida per Dudamel. El camí de realitat virtual comença al Gran Teatre del Liceu amb l'orquestra preparada per tocar la Cinquena simfonia de Beethoven i l'espectador facultat per moure's entre els músics. Un dels propòsits del dispositiu és que hi hagi una "escolta emocionalment activa", gràcies als canvis de posició de la càmera de 360º dins de l’orquestra. "El resultat és tan commovedor, tan transformador", ha dit aquest dimarts Dudamel en roda de premsa al CosmoCaixa. El director veneçolà ha participat durant tot el procés de creació de Symphony, des que ell i Cortadellas van quedar a París per parlar-ne. "Tot era molt abstracte, encara", recorda Dudamel.

L'experiència immersiva de Symphony, fruit d'una feina iniciada fa quatre anys, té dos àmbits, dos mòduls instal·lats a la plaça del CosmoCaixa, cadascun per a dinou persones, d'acord amb les mesures pandèmiques. Comença amb una projecció panoràmica d'uns dotze minuts en pantalla gran que funciona com "un preàmbul sonor i visual de la vivència virtual". Són imatges filmades a Nova York, Colòmbia i la costa mediterrània en què tres músics expliquen el lloc on viuen mitjançant la música, interpretant Take five de Paul Desmond, El pájaro amarillo de Rafael Campo Miranda i Peça en forma d'havanera per a violoncel i piano de Ravel, a més del primer moviment de la Cinquena simfonia de Beethoven, que sona quan els tres músics arriben al Liceu. L'experiència passa després al segon mòdul, la sala de la realitat virtual pròpiament dita, que també dura uns dotze minuts. Un cop ha sonat un fragment de la Cinquena i s'ha vist la feina de l'orquestra, el viatge segueix al taller d'un lutier, l'espectador s'endinsa en l'ànima d'un violí i una trompeta. A la part de realitat virtual de Symphony també s'interpreten fragments de la Primera simfonia de Mahler, el segon moviment de la Setena de Beethoven i el mambo de West side story de Leonard Bernstein.

Symphony, un projecte itinerant que durant deu anys voltarà per diferents ciutats de l'Estat i de Portugal, és una experiència de caràcter pedagògic, cultural i lúdic pensat per a tots els públics a partir dels vuit anys. Tal com detalla la direcció del CosmoCaixa, "no inclou moviment físic per part de l’usuari, ja que el principal objectiu és fomentar l’escolta de la música".