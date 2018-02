Hans Laguna i Shreevats Venkateshwaran estrenen la cançó 'Mis días'

El barceloní Hans Laguna i l'indi Shreevats Venkateshwaran van engegar fa uns mesos un projecte musical per compartir visions sobre les músiques índies. El van presentar en un concert al Festival BAM, dins del cicle Cultura Viva, i des d'aleshores han treballat amb altres músics de Barcelona de diferents procedències. El primer fruit d'aquesta col·laboració és un disc de quatre cançons publicat per El Genio Equivocado. Una d'aquestes cançons és 'Mis días. Dumadum Mast Qalandar (दमआदम मस्त कलंदर )', que ara es pot escoltar en aquest enllaç.

'Mis días' es fusiona amb una cançó que s’atribueix al mestre Ashiq Hussain, un compositor que durant dècades va fer cançons per al cinema pakistanès. Aquesta en concret és d’una pel·lícula dels anys 50 protagonitzada per una mena de Lola Flores bollywoodenca. La lletra, però, es un cant religiós del poeta Bulleh Shah en honor a un sant sufí.

"Em fascina que les meves cançons acabin impregnades d’una tradició tan aliena i, sobretot, que la barreja resulti (i perdó pels termes) tan ‘orgànica’ i ‘natural’ –explica Hans Laguna–. A més em fa molta il·lusió sentir la meva cançó en boca del Shreevats, amb la seva pronunciació vinguda de Tamil Nadu, al sud de l’Índia. Em recorda quan jo era un nen i, al cotxe del meu tiet, escoltava atentíssim un doble casset recopilatori de Nat King Cole cantant en castellà (“aquellows ojows ferdeees”…). Quin cacau de referències, mare meva! Ai, quina alegria veure com les meves composicions tenen aquesta segona vida, com s’allunyen del pare i tornen més sanes i formoses".