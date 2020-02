Simple Minds, Ben Harper, Kool & the Gang i Albert Pla se sumen al cartell de Porta Ferrada

Noves incorporacions al cartell del Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols: Ben Harper, Simple Minds, Kool & the Gang, Albert Pla, Dàmaris Gelabert i La Locomotora Negra. Aquests noms se sumen a una programació que completen Jamie Cullum, Bad Gyal, Paul Weller i God Save the Queen, Manel, Hauser, Graham Nash, Suzanne Vega, Two Door Cinema Club, La Casa Azul, Los Secretos, Coque Malla, Nil Moliner, Arnau Griso, Leiva, Jethro Tull, Joe Bonamassa i Amaral.

La 58a edició del festival organitzat per The Project se celebrarà del 10 de juliol al 15 d'agost. Segons Iñaki Martí, soci director de The Project i director del festival, “assolit el repte de la primera concessió, que era fer créixer i consolidar la proposta artística d'un festival" que van agafar "amb 9.000 espectadors i en la última edició va superar els 40.000, toca fer un pas endavant per mantenir un creixement sostenible sense perdre l’essència". "La recepta –afegeix Martí– consisteix en seguir combinant artistes de risc amb propostes ja consolidades, presentant espectacles que mai han estat programats i potenciant l’exclusivitat".

L'exclusivitat l'han trobat, per exemple, programant Simple Minds el 25 de juliol, l'únic concert de la banda escocesa a Catalunya. O fent que La Locomotora Negra porti a Sant Feliu de Guíxols l'espectacle Freedom! 50 anys del Concert Sacre de Duke Ellington, que van estrenar al Festival de Jazz de Barcelona, també organitzat per The Project. Atenció també a programes dobles com el que compartiran llegendes com Graham Nash i Suzanne Vega el 24 de juliol.



Com ja s'havia anunciat fa unes setmanes, Porta Ferrada estrenarà un nou format, l'anomenat Espai Pop del 2 d'agost, amb les actuacions Two Door Cinema Club, Manel i La Casa Azul. Segons explica el director artístic del festival, Albert Mallol, el grup Manel tenia reservada una altra nit per acturar al festival de Sant Feliu de Guíxols, però en proposar-los aquest triple concert "va canviar la data per poder coincidir" amb els irlandesos Two Door Cinema Club.



Les entrades per als nous concerts del festival es posaran a la venda aquest divendres 28 de febrer a les 11 h. En total aquest any el festival tindrà un aforament de 50.000 localitats.