Harvey Weinstein, culpable d'abusos sexuals i violació

El productor cinematogràfic Harvey Weinstein ha sigut declarat aquest dilluns culpable d'abusos sexuals i violació en tercer grau per un jurat de Nova York. Weinstein ha sigut condemnat per assaltar sexualment l'assistent de producció Miriam Haleyi el 2006, que va obligar a practicar-li sexe oral, i per violar l'aspirant a actriu Jessica Mann en un hotel de Nova York el 2013. En total, Weinstein ha sigut sentenciat a un màxim de 25 anys de presó, segons informa l'agència Reuters. El jurat, format per set homes i cinc dones, ha absolt el productor dels càrrecs més greus: violació en primer grau i agressió sexual "depredadora" (un terme legal que s'utilitza quan el crim forma part de la conducta natural de l'acusat), pels quals s'enfrontava a cadena perpètua.

En el judici, que va començar el 6 de gener, sis dones han declarat que Weinstein va abusar sexualment d'elles. Tot i això, el productor només s'enfrontava als càrrecs de dos d'aquests testimonis. Les altres van declarar per establir un patró de conducta. L'acusació ha descrit Weinstein com "un depredador sexual intel·ligent" que mantenia les seves víctimes a prop per controlar-les utilitzant el seu poder en la indústria del cinema. La defensa ha justificat les relacions sexuals de les dones amb el productor al·legant que volien fer-se una carrera cinematogràfica i que només anys després van dir que aquestes trobades no eren consensuades.

Més de 80 dones han acusat Weinstein d'abusos i assetjament sexual al llarg de dècades. El productor, de 67 anys, ha negat totes les acusacions i ha dit que les trobades van ser consensuades. Tot i això, el productor no ha declarat al judici. Malgrat que va explicar als periodistes que li hauria agradat fer-ho, un dels seus advocats va considerar que el cas era massa feble per arriscar-se a fer-lo declarar. Aquest, però, no és l'únic judici al qual s'enfronta Weinstein. La Fiscalia de Los Angeles va presentar al gener càrrecs contra el productor per dues agressions sexuals comeses, presumptament, el febrer del 2013 en un hotel de la ciutat californiana. A més, una dotzena de dones han presentat demandes contra Weinstein.

Un cas que estableix un precedent

Les primeres acusacions contra Weinstein es van revelar a finals del 2017 i van provocar tot un terratrèmol feminista a Hollywood. Posteriorment, articulat sota el moviment Me Too, es va assenyalar altres presumptes agressors i assetjadors sexuals. En la llarga llista de dones que han acusat Weinstein d'abusos sexuals hi ha les actrius Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevigne i Asia Argento. Arran del seu enfonsament, el productor va ser acomiadat de la seva pròpia empresa, The Weinstein Company, un autèntic imperi empresarial i cinematogràfic amb què va rodar pel·lícules com El pacient anglès i Shakespeare in love.