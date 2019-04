Neoclassicisme centenari a L'Auditori

Mahler Chamber Orchestra

L'Auditori. Temporada Ibercamera a Barcelona. 10 abril

Després dels suposats excessos comesos a 'La consagració de la primavera', Stravinsky va emprendre l’aventura neoclàssica, amb ballets d’una inusitada i refinada qualitat rítmica i melòdica com 'Pulcinella', escrit entre 1919 i 1920. Han passat cent anys i la força, l’empenta i el sentit de l’humor de l’obra romanen intactes. La suite corresponent, que el músic va gestar el 1947, n’és una bona síntesi i col·locar-la al costat de dos ballets de Manuel de Falla com 'El sombrero de tres picos' (1919) i 'El amor brujo' (1925) pot resultar una experiència ben estimulant. Perquè el músic gadità segueix també l’estela de cert neoclassicisme, revestit de nacionalisme i amb la reivindicació del flamenc més tel·lúric. Característiques que demanen ser traduïdes amb energia i coneixement de causa. I Pablo Heras-Casado va sobrat d'ambdues.

La Mahler Chamber Orchestra està formada per músics joves i entusiastes, que es miren entre ells, que somriuen i que destil·len el gust per fer música amb un so compacte quan cal i transparent quan toca. Davant seu, el director granadí es troba aquests dies enregistrant les obres que integraven el suggeridor programa. I, a jutjar pel que vam sentir la nit de dimecres, ja tenim ganes de reviure l’experiència amb el disc, si bé res millor com el so directe per gaudir de les tres genials partitures i de la interpretació nerviosa, fogosa i rigorosa de la formació europea.

Les veus de la soprano Carmen Romeu i de la 'cantaora' Marina Heredia van ser el complement perfecte a les dues obres de Falla, dirigides amb entusiasme encomanadís per un Heras-Casado en estat de gràcia. La puntual caiguda d’energia de la segona part d''El sombrero de tres picos' aviat va remuntar i el conjunt va convertir el concert a L’Auditori en una vetllada musicalment memorable.