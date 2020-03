'Hogar': un intrús a casa nostra

Direcció i guió: David i Álex Pastor. 103 min. Espanya (2020). Amb Javier Gutiérrez, Mario Casas i Bruna Cusí. Disponible a Netflix.

¿Fins on poden arribar les ànsies de revenja d’un home frustrat amb una vida que ja no sent com a seva? Aquesta idea és un dels punts de partida d’ Hogar, el tercer llarg dels germans David i Álex Pastor i primer treball per a Netflix dels directors d’ Els últims dies, el seu film de ciència-ficció sobre una Barcelona amb els carrers buits a causa d’una malaltia. En el seu nou thriller, els vincles amb la realitat són d’un altre tipus, perquè el tercer vèrtex que sosté la premissa és la gran recessió del 2008, que va arrasar amb les classes mitjanes i va deixar més d’una persona al carrer. No és el cas del Javier (Javier Gutiérrez esprement un altre cop el seu perfil maliciós), tot i que aquest antic publicista ha vist capgirada la seva vida quan, després de ser acomiadat d'una agència important, es veu obligat a abandonar el seu elegant pis a la zona alta de Barcelona per traslladar-se amb la dona i el fill al Carmel.

Aquesta nova situació canvia quan el protagonista s’adona que encara té la clau del seu antic apartament, ocupat ara per una família benestant (Mario Casas i Bruna Cusí), de la qual s’aprofitarà en una escalada de jocs mentals amb un desenllaç sinistre i gens subtil. Tampoc hi ha gaire matisos en la reflexió sobre la societat materialista i la por al fracàs econòmic que obsessiona el protagonista. Hogar, en última instància, desaprofita l’oportunitat d’estar a la mateixa altura de la realitat en la qual s’inspira.