'Host': la pel·lícula de terror que necessitava el confinament

'Host'

(4 estrelles)

Direcció: Rob Savage. Guió: Gemma Hurley, Rob Savage i Jed Shepherd. 56 min. Regne Unit (2020). Amb Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb i Radina Drandova. Estrena als cinemes i en lloguer a Movistar, Rakuten, Orange, Filmin i Vodafone

El fantasma a la màquina és un concepte del filòsof anglès Gilbert Rye que amb el temps va ser adoptat amb certa llicència poètica pels conreadors britànics del fantàstic. Parafrasejada en clàssics catòdics com The stone tape i Ghostwatch, aquesta idea suggereix que els dispositius tecnològics tenen una aura esotèrica que pot contenir i amplificar un ens espectral. Host és l’evolució lògica d’aquesta línia de pensament, adaptada a l’era de la viralitat i, sobretot, de la pandèmia i la distància física. El seu punt de partida és simple: avorrides durant el confinament, una colla d’amigues queden per fer una sessió d’espiritisme a través de Zoom, però la seva actitud sorneguera desperta fa esclatar la còlera d’un fantasma.

Tota l’acció es desplega davant els nostres ulls com si estiguéssim mirant la pantalla de l’ordinador, participant en la videotrucada; això reforça la noció que l’ opera prima de Rob Savage s’ha fet en present, amb l’equip distanciat i coordinat remotament pel director, i que accepta amb enginy la seva precarietat. Els filtres lúdics del software de trucades es converteixen en instruments essencials de la posada en escena de l’esglai, i la seva limitació temporal concentra l’acció en 50 minuts perfectament aprofitats. Al distorsionar una situació que aquest any s’ha convertit en rutinària per al gruix de la població, Host filtra el neguit clau d’aquesta era –la por a morir sol, separat d’aquells que estimem– i ens el retorna amb la forma d’un notable carrusel d’ensurts.