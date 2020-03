El IV Concurs de Hip-hop per la Pau premia el compromís dels joves

L’assetjament escolar, el racisme, la lluita feminista i la solidaritat amb els refugiats són els temes centrals de les peces guanyadores de la quarta edició del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau, corresponent a l’any 2019. Els grups guanyadors podran gravar la peça premiada en un estudi professional o participar en una masterclass de hip-hop.

En la Modalitat 1, adreçada a estudiants de secundària, batxillerat i formació professional de Catalunya, el primer premi ha sigut per a Tenim més d’una resposta, el videoclip creat per alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús (Baix Ebre); i el segon premi, per a Que bonic seria viure tots en pau, d'alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Escola Montagut de Santa Susanna (Maresme). En aquesta modalitat hi ha hagut dues mencions especials: una a la qualitat tècnica i a l’ús del doble tempo per a Hip-hop per la pau, d'alumnes de l’Institut Caparrella de Lleida (Segrià), i una altra per a la qualitat tècnica i audiovisual de Desahogo previo a la muerte, d'alumnes de l’INS Hug Roger III de Sort (Pallars Sobirà).

En la Modalitat 2, adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, culturals, cíviques o d'acció socioeducativa de Catalunya, el primer premi ha sigut per al videoclip Tot ho podem canviar, creat per joves del centre Salesians Sant Jordi PES de Girona (Gironès), i el segon per a Rap per la igualtat, fet per joves del Casal de Joves La Kampana de Manresa (Bages).

El Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau té per objectiu donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l'àmbit de la cultura de pau. El certamen té el suport del departament d’Educació, la direcció general de la Joventut i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En aquesta edició s’han presentat al concurs un total de 24 peces.