Iniciativa Sexual Femenina busca gent disposada a fotografiar-se els genitals i els pits

El col·lectiu de dansa contemporània Iniciativa Sexual Femenina –format per Cristina Morales, Elisa Keisanen i Élise Moreau– busca persones disposades a fotografiar-se els genitals, els pits i l'anus. El grup ha organitzat, juntament amb la investigadora en filosofia de l'espai Sara Pierallini, del col·lectiu artístic Bachini-Bachini, una sessió de fotografies "genitoanals i pectojuganeres" aquest divendres a la tarda a La Caldera de Barcelona. Les impulsores de la proposta, titulada Ballar amb el cony, busquen "persones de qualsevol sexe, edat i condició física" disposades que els fotografiïn aquestes parts del cos.

Les organitzadores volen recollir material per a l'exposició Sexe lliure o llibertat del desig?, que es podrà veure al Casal de Joves de Sants el 9 de febrer i a La Caldera a partir del 15 de març. "Tot això que sembla tan antic, hippie i demodé ho fem perquè percebem una clara repressió de la sexualitat en general i de l'expressió de desig sexual en particular als nostres espais alliberats, per una banda, i a la dansa contemporània, per l'altra. És aquesta repressió la que ens uneix i desperta la nostra aliança antipatriarcal", diu Iniciativa Sexual Femenina sobre l'exposició. El col·lectiu ja ha abordat la repressió sexual en anteriors ocasions amb creacions com Catalina, que es va poder veure al festival Terrassa Noves Tendències (TNT) el setembre passat.

Per a la sessió de fotografies, el col·lectiu habilitarà un espai íntim amb música, begudes i pica-pica, i no cal inscripció prèvia per assistir-hi. També garanteixen que les fotos no circularan fora dels espais anunciats i que es mantindrà l'anonimat de les persones que hi participin, tret indiquin el contrari. Les imatges no tindran direcció artística i l'estil de cadascuna el decidirà el o la model en col·laboració amb les fotògrafes. Les organitzadores també accepten fotos fetes prèviament.