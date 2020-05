L'Institut Cervantes col·laborarà amb el Llull per promoure la cultura catalana

Fins ara els instituts que vetllen per promocionar el català, el castellà, el basc i el gallec havien treballat per separat. A partir d'aquest dimarts, l'Institut Ramon Llull, el Cervantes, l'Etxepare Euskal Institutua i el Consello a Cultura Galega han signat un acord de col·laboració a través d'una videoconferència que s'ha pogut seguir per YouTube.

Amb una vigència de quatre anys prorrogable, el protocol estableix un marc de cooperació per participar en accions comunes que promoguin, "dins dels seus àmbits d'actuació i les seves possibilitats, les diferents cultures i llengües pròpies de l'Estat". Han signat l'acord Iolanda Batallé, directora del Llull; Luis García Montero, director del Cervantes; Irene Larraza Laizpurua, directora de l'Etxepare Euskal Institutua, i Rosario Álvarez Blanco, presidenta del Consello da Cultura Galega.

Preservar la pluralitat

"Aquesta mena d'actuacions haurien de ser el cor de les activitats del Cervantes per donar una imatge de pluralitat de la cultura espanyola –ha dit García Montero–. Un acord així serveix per consolidar una tasca d'entesa i de diàleg que va començar en una reunió que vam mantenir a la seu de l'Institut Ramon Llull el juny del 2019. Les identitats són obertes, aquesta és la nostra defensa". "La funció de l'Etxepare és transmetre la diversitat de la cultura basca, i sabem que no té sentit fer-ho tots sols", ha afegit Irene Larraza.

"La nostra estratègia és parlar de tot i amb tothom –ha explicat Iolanda Batallé–. Ensenyem la llengua catalana a més de 100 universitats del món, una de les forces més importants és la traducció, i el castellà és una de les llengües principals en matèria de traduccions. Per això aquest conveni és un exemple, perquè ens permet sembrar i batallar conjuntament en totes les disciplines que ens ocupen: la literatura, però també les arts visuals i escèniques, l'arquitectura i les arts plàstiques".

Pel que fa Rosario Álvarez Blanco, ha recordat la importància de "la diversitat lingüística" enfront de la utilització de les llengües com a "armes polítiques", que l'únic que aconsegueix és "confinament i ostracisme". "L'intercanvi i la col·laboració són el camí de la democràcia i de mostrar una imatge d'unitat al món", ha conclòs Álvarez.

El 2021 Espanya és la cultura convidada a la fira del llibre de Frankfurt. El conveni permetrà "visualitzar" l'entesa entre "les quatre llengües" des dels instituts, ha dit García Montero, ja sigui a través de la programació de la fira com a l'hora de potenciar traduccions. "Potenciar les traduccions és clau, però també enfortir la xarxa de col·laboració a les universitats", ha afegit Batallé.