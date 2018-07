Isaki Lacuesta competirà per la Concha d'Or al festival de Sant Sebastià

El Festival de Cinema de Sant Sebastià, que se celebrarà entre els dies 21 i 30 de setembre, ha presentat aquest divendres les quatre pel·lícules de l'Estat que competiran per la Concha d'Or: són les noves produccions de Carlos Vermut, Isaki Lacuesta, Icíar Bollaín i Rodrigo Sorogoyen. Dos d'ells ja han guanyat abans al festival de cinema internacional més prestigiós d'Espanya: Vermut el 2014, amb 'Magical Girl', i Lacuesta dues vegades, el 2009 amb 'Els condemnats' i el 2011 per 'Els passos perduts'.

Isaki Lacuesta competeix amb 'Entre dos aguas', continuació del documental 'La llegenda del temps', amb el retrobament, dotze anys després, dels germans gitanos Isra i Cheíto, després de passar per la presó. Rodrigo Sorogoyen porta a competició seu nou llargmetratge, 'El reino', basat en els comportaments d'un polític corrupte al qual dona vida Antonio de la Torre, mentre que Carlos Vermut presenta el seu tercer llargmetratge, 'Quen te cantará', sobre la vida d'una diva de la cançó que queda amnèsica després d'un accident. Icíar Bollaín, que torna després de deu anys a competir per la Concha d'Or, presentarà a concurs 'Yuli', un 'biopic' sobre la vida del primer ballarí negre que va interpretar papers de blanc, Carlos Acosta, que s'interpreta a si mateix.

El director del festival, José Luis Rebordinos, ha reconegut que ha sigut un any "complicat" per a la selecció de pel·lícules, amb una gran oferta, tot i que no s'han d'esperar grans canvis en el format. José Luis Cuerda, guanyador de la Concha d'Or el 1987 per 'El bosc animat', ha triat Sant Sebastià per estrenar 'Tiempo después', seqüela de la mítica 'Amanece que no es poco'.