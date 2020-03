Isona Passola alerta que la "patacada" per al sector audiovisual català és "tremenda"

Isona Passola alerta que la "patacada" per al sector audiovisual català arran de la crisi del coronavirus "és tremenda". Així ho ha assegurat aquest dimarts la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, que espera que el govern espanyol declari el sector audiovisual "molt afectat" perquè pugui tenir accés a les ajudes que es posin sobre la taula.

Passola admet que quantificar ara el cost de la crisi del coronavirus per al sector és "una barbaritat" perquè encara es desconeix la durada del confinament. "Si estem confinats tres mesos, els rodatges de l'estiu s'hauran d'ajornar un any", ha assegurat a l'ACN. La presidenta diu que de moment no han fet cap reclamació perquè primer necessiten tenir aquestes dades.

Aturada dels exhibidors i rodatges cancel·lats

Segons Passola, l'aturada del sector és general però especialment evident en el cas dels exhibidors. En l'àmbit televisiu, calcula que de les 35 produccions que estaven en marxa abans de la crisi del coronavirus només n'hi havia tres o quatre en rodatge, però creu que ara ja es deuen haver suspès perquè "és impossible guardar les distàncies". Els únics treballadors del sector audiovisual que poden treballar a casa "tranquil·lament" són, diu, els guionistes i muntadors.



La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català també lamenta que festivals com el de Màlaga s'hagin ajornat o suspès i creu que això serà negatiu per a la producció catalana, perquè les pel·lícules que hi participaven no podran fer la promoció que els proporcionava ser-hi. De fet, en els últims anys el cinema català sempre havia tornat del Festival de Màlaga amb moltes de les seves pel·lícules i documentals premiats.



Per a Passola, la cultura queda "molt tocada" amb la crisi del coronavirus, tot i que ara "se'n consumeix més que mai". I afegeix que aquells que tenen "la sort d'estimar la cultura són els que estan més tranquils a casa perquè llegeixen, escolten música, veuen pel·lícules i entren als museus de manera virtual", però que "la gent que per desgràcia no té aquests mecanismes ho passa pitjor".