Jaume Ripoll: "La guerra de les plataformes acabarà en fusió, especialització i desaparició"

El 2020 s'han complert 10 anys de la primera subscripció de Filmin. Tot i que no faciliten dades oficials de subscriptors, les estimacions atribueixen a l'empresa catalana una quota d'entre el 5% i el 7% del mercat de streaming, cosa que no està gens malament tenint en compte que els seus rivals són gegants com Netflix, Amazon o HBO. El 2020 també ha confirmat la seva condició d'aliat per definició del cinema d'autor, ja que ha servit de casa per a tots els festivals reinventats a correcuita en cites online. Per al seu director editorial, Jaume Ripoll (Palma, 1977), és un moment emocionant. Fa 14 anys, quan va fundar la companyia amb Juan Carlos Tous i José Antonio de Luna, Filmin no tenia ni oficina pròpia. La setmana passada promocionaven la sèrie Parliament amb dues lones gegants a Madrid i Barcelona. Ripoll es va haver d'acostar una nit al passeig de Gràcia per veure-la i acabar-s'ho de creure.

Les plataformes són un dels pocs sectors que han sortit reforçats del confinament. Com ho heu viscut a Filmin?

D'entrada pensa que ja veníem del millor any de la nostra història i que els primers mesos del 2020 també vam fer xifres de rècord gràcies a l'èxit de Paràsits. Amb el primer confinament vam experimentar un gran creixement de visionats i també una pujada de subscriptors. La gent tenia molt de temps lliure. A l'estiu hi va haver un lleugera baixada o estabilització fruit de la desescalada. I en els últims mesos hem tingut un repunt de visionats i subscriptors, però això ja passa sempre l'últim trimestre de l'any, perquè es fa fosc abans i la gent s'està més a casa. Però no ha sigut com si tota la gent que no podia anar al cinema s'hagués posat a veure Filmin. El nostre creixement està en els dos dígits, però no hem doblat subscriptors. I en qualsevol cas, la falta d'estrenes ha fet que caigués el lloguer de pel·lícules, a la nostra i a totes les plataformes.

Quan el confinament va obligar els festivals presencials a reconvertir-se en online, tots van trucar a la vostra porta.

Perquè portem molts anys i ja ens coneixem, tenim una relació personal amb gairebé tots els directors de festivals. És normal, per tant, que primer pensin en nosaltres. I, a més, nosaltres ja tenim l'experiència i podíem muntar un festival online molt ràpidament, perquè ja ho havíem fet abans amb l'In-Edit o l'Alternativa. I tenim una capacitat de comunicació que ens permet amplificar el missatge de la programació.

Al novembre heu acollit més d'una dotzena de festivals. Heu patit el coll d'ampolla que generen els festivals de cinema a la tardor.

Ha sigut un bogeria. Tot l'equip ha hagut de treballar dia i nit, perquè, a més dels festivals, tenim una programació, no som només una plataforma de festivals. I haurem de veure com plantegem l'escenari el 2021. En qualsevol cas, el format híbrid de festival online i presencial ha arribat per quedar-se.

Quin impacte ha tingut aquesta abundància festivalera a Filmin?

Qui més ha guanyat amb aquesta situació són els espectadors, que han gaudit d'una oferta de programació extraordinària. A nosaltres ens ha ajudat i ens dona prestigi, però a nivell d'espectadors no gaire. Una sèrie com Todas las criaturas grandes y pequeñas té més espectadors que tots els festivals que hem acollit.

La pandèmia ha canviat la manera en què es consumeix cinema, però què passarà quan s'acabi?

No hi ha marxa enrere. La gent que per edat o pel que fos encara no havia accedit a les plataformes les seguirà consumint després. I el retorn del cinema aportarà més novetats a l'oferta de les plataformes. Però l'experiència presencial del cinema és imprescindible i tots hauríem de lluitar per ella, ja que per a moltes sales no serà fàcil sobreviure.

Però al final sobreviuran?

Que l'exhibició en sales sobreviurà està clar, que ningú en tingui cap dubte. Quan les multinacionals d'Estats Units comencin a confiar en els cinemes tornaran a omplir-los de blockbusters. Perquè es pugui cobrir el pressupost d'una producció d'aquest estil els estudis necessiten totes les cadenes de distribució. Però l'altra pota necessària per a la supervivència de les sales és l'administració pública, que ha d'entendre que si no vol que desaparegui un percentatge alt de les sales mitjanes haurà de crear algun mecanisme de suport.

Filmin s'havia especialitzat en sèries europees, però un dels grans èxits del 2020 ha sigut una sèrie nord-americana, Halt & Catch Fire. El futur de Filmin passa també per competir amb Netflix, Amazon i Movistar?

Halt & Catch Fire va ser un èxit però era un reposició. En aquest terreny ens podem moure, però no en el de les estrenes, no té cap sentit. A més, hi ha suficients sèries europees bones com per haver de competir més enllà.

Sou la plataforma de referència pel que fa a cinema clàssic i independent i, tanmateix, el que millor funciona a Filmin són les sèries. Com és això?

Si mires el còmput global es miren més pel·lícules que sèries. El que passa és que les sèries es miren molt perquè són novetats i exclusives. A més, arriben a un públic més transversal, no només al del cinema independent i d'autor. Al catàleg de pel·lícules també n'hi ha alguna de públic massiu, però la majoria són d'abast més limitat.

Tots els serveis de streaming estan apostant per la producció pròpia. Vosaltres heu fet petits passos en aquest sentit però encara res ferm.

Sí, de moment hem col·laborat en algunes produccions com Barcelona, nit d'hivern o Sempre dijous, que acaba de guanyar l'In-Edit. Però l'any que ve espero que puguem donar alguna bona notícia sobre produccions pròpies.

En aquest sentit, el govern espanyol prepara una llei que obliga les plataformes a invertir el 5% dels seus ingressos en producció pròpia.

En principi no ens afecta, perquè no arribem al llindar mínim de facturació que estableix la llei, que és de 10 milions d'euros. Però potser el 2020 sí que hi arribem, falta veure com acaben novembre i desembre. En qualsevol cas, nosaltres ja volem invertir en producció, no ens hi hauran d'obligar.

Heu penjat dues grans lones de publicitat a Madrid i Barcelona d'una de les vostres sèries, Parliament. El gest sembla una declaració d'intencions, com de voler saltar al terreny de Netflix i jugar amb les seves armes.

Al cap i a la fi és el terreny de les plataformes amb què competim. I sí, té alguna cosa simbòlica. Fa només dos anys que vam començar a promocionar una sèrie amb publicitat exterior amb pòsters d'una sèrie, La casa de les miniatures. I ara fem un salt d'escala amb dues lones i una imatge que representa bé l'ADN de la companyia, que és el cinema i les sèries europees.

Ara hi ha moltes plataformes lluitant aferrissadament pel pastís de l' streaming. Com creus que acabarà la guerra de plataformes?



Fusió, especialització i desaparició. Són els tres camins que hi ha. Hi haurà fusions, perquè són insostenibles aquestes inversions milionàries per companyies que lluiten pel mateix tipus de producte i públic. No hi ha retorn possible per recuperar inversions de 10.000 milions d'euros l'any en contingut. També ens especialitzarem, perquè cada vegada hi haurà més televisions connectades i més públic adult. I, inevitablement, algunes hauran de cessar l'activitat.

¿Filmin es podria fusionar amb alguna altra plataforma? El catàleg de Filmin i el de la HBO, per exemple, formarien una oferta de cinema i sèries d'autor molt potent.

Ara per ara és una cosa que no preveiem, per bé que seria temerari descartar-ho amb tots els canvis que s'estan produint al món. De moment en tenim prou amb tirar endavant la nostra plataforma.