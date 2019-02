Jennifer Lopez anuncia la seva primera gira després de sis anys

Jennifer Lopez tornarà a voltar pel món amb la seva música després de sis anys sense fer-ho. La cantant nord-americana ha anunciat una nova gira, que tindrà lloc al juny i al juliol i passarà, de moment, pels Estats Units, el Canadà i Puerto Rico. La gira portarà per nom 'It's my party. The live celebration' i constarà de 24 concerts "de caràcter festiu", segons diu l'oficina de l'artista en un comunicat de premsa.

La gira arrencarà el 7 de juny amb una actuació a Phoenix, als Estats Units, i passarà per Los Angeles, Las Vegas, Dallas i Houston. A Puerto Rico la cantant hi farà un únic concert, el 28 de juny, que tindrà lloc a la ciutat de San Juan. Lopez també actuarà a Toronto i Montreal abans de tancar la gira, el 26 de juliol, a Miami. L'última actuació de Lopez va ser diumenge passat a la 61a edició dels Grammy. A més, l'artista va estrenar al desembre als cinemes la comèdia 'Second act', que protagonitza i ha produït.