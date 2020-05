Llach versiona de nou 'El núvol blanc' amb Neddermann, Balmes i Humet

Lluís Llach, Judit Neddermann, Santi Balmes i Gemma Humet han cantant de nou El núvol blanc, la cançó que va llançar el cantautor de Verges el 1985 dins del disc Maremar, en solidaritat amb la lluita contra la covid-19. La nova versió a quatre veus vol ajudar a conscienciar sobre la falta de recursos econòmics per fer front a la pandèmia i donar suport al projecte Jo Em Corono.

"Vaig decidir llançar aquesta nova versió perquè soc una persona de risc, per solidaritat, i per donar suport al projecte de Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà", ha dit Llach en una entrevista a RAC1. "És una cançó d'adeu i trista, però té prou tendresa com perquè sigui de consol", ha assegurat Llach, que diu que feia anys que no tocava aquesta cançó. De fet, ha explicat a RAC1, feia sis anys que no tocava el piano. La cançó parla de l'enyor i la tristesa, del comiat a algú que se'n va, però també de com és possible l'esperança.

Jo Em Corono és una campanya que s'ha engegat per donar suport a dos projectes. D'una banda, la investigació liderada per Clotet i Mitjà que pretén frenar la transmissió de virus. De l'altra, un projecte conjunt entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC), l'IRTA-CReSA i Grifols que té com a objectiu desenvolupar fàrmacs, anticossos i una vacuna contra el nou coronavirus i altres futures amenaces similars.