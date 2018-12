Joan Pera, premi Gaudí d'Honor 2019

L'actor Joan Pera rebrà el premi Gaudí d'Honor 2019 a tota la seva trajectòria en la pròxima gala dels premis del cinema català, el 27 de gener. L'Acadèmia ha destacat "el seu talent interpretatiu davant i darrere les càmeres" i també la seva faceta com a doblador: "Per fer-nos nostres els personatges cinematogràfics més carismàtics amb la seva veu". Pera és la icònica veu de Woody Allen des de fa gairebé 30 anys, i també la de Rowan Atkinson i d'actors com Jerry Lewis i Jack Lemmon.

Actor molt popular i estimat pel públic, Joan Pera porta més de cinquanta anys en l'ofici. Va debutar al teatre als anys 60 i va formar part de la Companyia Adrià Gual. En aquella època interpretava clàssics internacionals i catalans al Romea (de Sartre a Pitarra, de Brecht a Rusiñol). El seu primer èxit va ser amb l'obra teatral 'Historia del Zoo', d’Edward Albee (dirigit per Hermann Bonnín), i un altre cim, la 'Terra Baixa' amb Rosa Maria Sardà.

Als anys 80 va aconseguir una gran popularitat gràcies a les sèries de televisió 'Doctor Caparrós, medicina general' i 'Doctor Caparrós, metge de poble', que protagonitzava Joan Capri. Des de llavors es va especialitzar en comèdia, amb sèries com 'Amor meu', 'El xou de la família Pera', 'Amor, salut i feina', 'Quart, segona' o '13 anys i un dia'.

Després va viure el fenomen teatral de 'La extraña pareja', en què formava parella professional amb Paco Morán, que va estar en cartell des del 1994 fins al 1999, data en què es va acomiadar amb una funció extraordinària al Palau Sant Jordi de Barcelona, que va ser rècord Guinness. Amb Morán també va compartir altres triomfs teatrals, com 'La jaula de las locas', '¡Mamaaá!' i 'Matar al presidente'. Al teatre ha seguit conreant la comèdia, habitualment en aliança amb Focus i al seu feu del Teatre Condal: 'Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes', 'Don Juan Tenorio', 'Sí, primer ministre', 'Violines y trompetas' o 'L’avar', de Molière.

Com amb tants intèrprets catalans, Ventura Pons ha sigut important en la seva carrera, primer al teatre i després al cinema, on li va donar el primer protagonista a 'Forasters' (2008), i repetirien amb 'Oh, quina joia!', 'Sabates grosses' o 'Miss Dalí'. Al cinema també ha interpretat títols com 'Xtrems' (2009), d'Abel Folk i Joan Riedweg; '23 F: La película' (2011), de Chema de la Peña, en què interpretava Santiago Carrillo; 'Transeúntes' (2015), de Luis Aller, o la 'TV movie' 'Pau, la força d'un silenci' (2017), de Manuel Huerga, en què donava vida al músic Pau Casals. Recentment ha estrenat la 'TV movie' 'Vilafranca' (nominada enguany als premis Gaudí) i el llargmetratge 'Yucatán', de Daniel Monzón.

Fins avui havien sigut guardonats amb el premi Gaudí d’Honor Miquel Porter, Jaime Camino, Josep Maria Forn, Jordi Dauder, Pere Portabella, Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Ventura Pons, Rosa Maria Sardà, Josep Maria Pou i Mercè Sampietro.