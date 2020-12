40 anys sense John Lennon: el Nova York que va trepitjar l'ex-Beatle

El 1971 John Lennon es va traslladar a Nova York per intentar deixar enrere una vida en la qual era el centre d'atenció constant i la premsa observava cadascun dels seus moviments. Va viure nou anys a la ciutat, hi va formar una família i va donar ales a la seva creativitat, però també hi va morir assassinat fa 40 anys un 8 de desembre.

"Sempre va dir que Nova York és la millor ciutat del món", deia fa unes setmanes Sean Ono Lennon, el fill de Yoko Ono i John Lennon, durant un esdeveniment a l'Empire State Building que retia homenatge al músic el dia en què hagués fet 80 anys. "Com tothom sap, a Nova York no hi has de néixer per ser novaiorquès, només has d'enamorar-te'n. El meu pare era un novaiorquès de cor", va dir abans d'il·luminar el gratacel amb un símbol de la pau sobre un fons blau.

Malgrat que Lennon va néixer a Liverpool, durant la seva estada a Nova York va proclamar als quatre vents el seu amor per una metròpolis que considerava la seva llar, on va néixer el seu segon fill, fruit de la relació amb Yoko Ono, i on els seus missatges d'amor i pau es van solidificar.

651x366 JOHN LENNON I YOKO ONO ARRIBANT A L’AEROPORT DE LONDRES L’ANY 1969, POC DESPRÉS DE CASAR-SE EN SECRET A GIBRALTAR. / GETTY JOHN LENNON I YOKO ONO ARRIBANT A L’AEROPORT DE LONDRES L’ANY 1969, POC DESPRÉS DE CASAR-SE EN SECRET A GIBRALTAR. / GETTY

Aquests són els set llocs que van marcar el seu pas per Nova York:

St Regis Hotel

Aquest històric i sumptuós hotel situat al cor de Manhattan, que va obrir les portes el 1904, va ser la primera residència a Nova York de Lennon i Ono, des d'on observaven l'èxit de l'àlbum Imagine i on van començar el seu pas per la ciutat dels gratacels, encara que només van residir-hi des de l’agost del 1971 fins a finals d'octubre d'aquest mateix any.

The Hit Factory

A poques avingudes de St Regis, a la 48 amb la Novena Avinguda, hi havia l'estudi de gravació a què acudia amb freqüència Lennon, i on el membre més famós dels Beatles va col·laborar amb Ono en l'àlbum Double fantasy, un lloc que ara ocupa Sear Sound des de fa prop de tres dècades, i on la japonesa ha anat en diverses ocasions a gravar la seva música.

105 Bank Street

És l'adreça del loft del West Village on es va traslladar la parella després del seu breu pas pel St Regis. A finals del 1971 li van llogar al bateria del grup The Lovin' Spoonful, Joe Butler. Mentre vivien en aquest apartament, on hi havia una habitació al darrere amb una enorme lluerna en què tots dos van passar molt de temps. Ono i Lennon van llançar l'àlbum Sometime in New York City el 1972. La residència, però, va començar a ser vigilada per l'FBI quan les autoritats nord-americanes van començar els seus esforços per expulsar dels EUA Lennon, que demanava insistentment la fi de la Guerra del Vietnam, i quan algú va entrar a robar-hi va decidir anar a un edifici més segur al febrer del 1973.

651x366 32.000 euros per cabells de Lennon 32.000 euros per cabells de Lennon

The Dakota

Situat a la zona oest de Central Park, es tracta del complex d'apartaments de luxe on van viure l'artista i el músic des del 1973 fins que Lennon va ser assassinat a les portes de l'edifici el 8 de desembre del 1980. De fet, 40 anys més tard, Ono encara viu en l'espaiosa residència. Aquí va ser també on la reverenciada Annie Leibovitz va fer, només unes hores abans de la seva mort, la icònica foto en què Lennon nu fa un petó i abraça Ono sobre el terra del seu apartament, en una de les escasses ocasions en què l'ex-Beatle va permetre que un fotògraf entrés a casa seva.

Strawberry Fields, Central Park

Es tracta d'una zona de Central Park que estava a escassos metres del Dakota, i que a Lennon li agradava visitar perquè era tranquil·la. La ciutat de Nova York va decidir batejar-la amb el nom de Strawberry Fields, una cançó de Lennon i Paul McCartney, a l'octubre del 1985, quan hagués complert 45 anys.

Madison Square Garden

Un mes després de llançar l'àlbum Walls and bridges (1974), que incloïa el seu únic single que va aconseguir el número 1, Whatever gets you thru the night, Lennon va cantar en viu en el mític Madison Square Garden el 28 de novembre del 1974, la qual es descriu com la seva última gran actuació en viu. Al costat del seu compatriota Elton John al piano, Lennon va cantar, a més de Whatever gets you thru the night, Lucy in the sky with diamonds i I saw her standing there.

The Record Plant

Establert a Nova York el 1968 i situat al carrer 44, al cor de Manhattan, aquest va ser l'últim lloc en el qual va gravar Lennon. De fet, l'artista tornava d'aquest estudi amb Ono quan va ser abatut a trets a les portes de la seva residència per Mark Chapman, un jove nord-americà que havia sigut fan dels Beatles però que estava en desacord amb algunes de les afirmacions polítiques i religioses del britànic. The Record Plant va vendre l'estudi el 1987 i ara és un edifici d'oficines.