Jordi Casanovas prepara una obra de teatre sobre 'la manada'

Jordi Casanovas està preparant una obra de teatre sobre el cas de 'la manada', en què cinc nois estan acusats de violar en grup una noia de 18 anys durant les festes de San Fermín el 2016. Des de finals de desembre, el dramaturg treballa en la transcripció del judici que va tenir lloc al novembre amb l'objectiu d'obrir una reflexió social. "És interessant veure el tipus de relacions que alguns homes tenen amb les dones, i analitzar la predisposició i cultura de la violació que a vegades està al cap de certs homes", apunta a l'ACN Casanovas, que assegura que "és esfereïdor veure com s'expliquen els acusats".

Amb l'espectacle, que s'anomenarà 'Jauría', el dramaturg vol incidir en el judici social que s'ha generat al voltant del cas. "Vull treballar els cinc testimonis dels cinc acusats i el de la denunciant", explica Casanovas, que està en procés de transcriure el judici per utilitzar-lo en el muntatge. "No és tant important determinar si els acusats són culpables o innocents, sinó veure com expliquen allò que va passar", diu el dramaturg.

A través de l'obra, Casanovas pretén "veure com arriba un moment en què bona part de la societat canvia el focus de posició i aconsegueix que la denunciant acabi semblant culpable" ja que considera "molt preocupant" que el cas pugui adoptar aquest gir entre l'opinió pública. Ara per ara, el dramaturg encara no té en ment qui podrien ser els actors que encarnarien els protagonistes de l'obra, com tampoc un calendari d'estrena. Casanovas va estrenar dissabte a Vilafranca del Penedès 'Mala broma', un espectacle que reflexiona sobre els límits de l'humor i els rols entre homes i dones i que farà gira per una vintena de municipis catalans.