Jordi Savall porta les ‘ensaladas’ al Liceu

Ensaladas. Retaules musicals del Renaixement és el títol del concert que dirigirà Jordi Savall al Liceu aquest divendres. El repertori recupera les ensaladas, un gènere musical característic del segle XVI hispànic que aplegava cançons populars, polifonies, danses i altres “condiments” combinant “aspectes humorístics, dramatisme i també elements espirituals”. Aquest antecedent dels retaules musicals barrocs va tenir compositors com Mateu Fletxa el Vell i Bartomeu Càrceres, i les seves obres sonaran al Liceu interpretades per solistes de la Capella Reial de Catalunya i per cantants de la Jove Capella Reial, una formació integrada per veus formades a l’Acadèmia de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga impulsada per Savall. “Són joves molt preparats que poden aprendre i experimentar treballant amb professionals d’altíssim nivell”, diu el mestre.

“Hi ha dos factors novedosos en aquest concert -explica Savall-. D’una banda, incorporar una generació de cantants joves formats a l’Acadèmia; i de l’altra, fer sentir unes músiques que no s’han fet mai al Liceu”. Les ensaladas s’interpretaven al segle XVI “normalment en esglésies o en llocs on hi havia el pessebre, però era música que podia sortir del marc estrictament religiós”, diu Savall. Al Liceu el repertori inclourà obres com La trulla, de Càrceres, i La Justa, de Fletxa, “un dels grans compositors del Renaixement”. “Fletxa coneixia també tot el patrimoni tradicional de cançons i danses de l’època. I a La negrina fins i tot incorporava una dansa africana”, explica Savall.

Sense respecte no hi ha diàleg

A més del programa previst, en el concert també s’interpretarà el plany Catalunya en altre temps, una de les peces incloses en el llibre-CD In excelsis Deo. Au temps de la guerre de Succession d’Espagne 1701-1714 (Alia Vox). “Catalunya en altre temps / ella sola es governava / y es feyen les seves lleys / en sa llengua y no en cap altra”, diu el plany. “És com una pregària que ajuda a veure la llum”, diu Savall, que sobre l’actualitat política del país assegura que “no hi pot haver diàleg si no hi ha respecte”. “Jo no soc polític, però crec que tots tenim el dret de poder exigir que les coses es facin amb respecte i amb diàleg. És fonamental en tot país civilitzat”, afegeix Savall, que admet que “malauradament el que està passant avui no dona cap esperança que aquesta falta de diàleg es pugui superar”.