El 'Guernica' no es mourà del museu, i els murals de Sixena... si ho diu el jutge

El ministre de Cultura i Esports, José Guirao, ha comparegut avui per primera vegada davant la comissió de cultura del Senat i ha repassat les principals carpetes obertes del departament, després del canvi de cartera amb l'exministre Màxim Huerta.

Advertència a la SGAE

Guirao ha alertat que la situació de la SGAE és un "camí cap a l'abisme" i ha reiterat que "farà tot el que pugui per fer complir la llei". Guirao ha afirmat: "El ministeri no pot intervenir la SGAE. Pot instar el poder judicial a fer-ho, però farà tot el que hagi de fer perquè es compleixi la llei, tot i que preferiria evitar-ho". Una de les últimes polèmiques ocasionades a la SGAE ve arran de la petició del ministeri perquè l'entitat habilités el vot electrònic per a les eleccions del 26 d'octubre, cosa que l'entitat es va negar a acceptar al·legant que no hi està obligada segons els estatuts. Guirao lamentava fa uns dies "tots aquests comportaments i suposada falta de democràcia interna" que s'acaba traslladant a l'opinió pública, i que "va en contra de la imatge dels creadors". L'entitat ha tingut altres escàndols. Els més recents han sigut la imputació del seu director, José Miguel Fernández, per un presumpte frau de fins a 100 milions d'euros, i la respectiva retirada de candidatures que han acusat el president de no garantir un procés plenament democràtic i transparent.

Els 'papers de Salamanca', a revisió

El cas dels 'papers de Salamanca', que la consellera de Cultura, Laura Borràs, havia tractat ja amb el ministre en el seu "memorial de greuges", també hi ha estat present. Guirao ha explicat que hi haurà una comissió al novembre en la qual "es veuran tots els casos" dels documents de l'Arxiu de la Guerra Civil, "tant els d'anada com els de tornada", fent al·lusió al fet que poden viatjar en tots dos sentits, tant a Catalunya com a Salamanca. A més, ha aclarit que hi ha una part dels documents que no es tractaran en la comissió, perquè han sorgit posteriorment a la llei del 2005.

El judici sobre el Pissarro, en mans dels Estats Units

El ministre ha assegurat que el govern tindrà un "absolut respecte a la legalitat i a la resolució judicial" que provingui del jutjat nord-americà que decidirà a qui pertany el quadre de Camille Pissarro 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia', suposadament espoliat pels nazis. L'obra ha comportat un enfrontament legal entre el museu espanyol Thyssen-Bornemisza i els hereus de Lilly Cassirer, antiga propietària de l'obra, que reclamen que se'ls torni la peça. "El govern va seguir defensant que el quadre és propietat de l'Estat, perquè tant el baró Thyssen com el govern els van comprar com cal i mai ho han amagat", afirma Guirao, que, a més, culpabilitza els lobis d'advocats d'aquest nou episodi judicial.

La lluita pel 'Guernica'

Una de les altres qüestions per les quals ha sigut preguntat Guirao és pel trasllat del 'Guernica'. S'hi ha negat rotundament: "Mentre jo sigui ministre de Cultura, el Guernica no anirà al País Basc". Com a director del Museu Reina Sofia durant sis anys, afirma que el quadre "està malalt". La institució en va fer un estudi exhaustiu amb la conclusió que "no es podia moure".

El trasllat dels béns de Sixena també s'ha tractat. Guirao ha reiterat que el govern espanyol "complirà les sentències" que es dictin "en el sentit que sigui".

També ha parlat de les corrides de toros, i ha exposat que la seva postura com a ministre és buscar un consens per a les tradicions. "Les tradicions ni es creen ni es treuen per decret, i amb els toros, a més, hi ha connotacions econòmiques i de manteniment del medi ambient, fet que ho fa molt complicat", ha apuntat.

Finalment, s'ha parlat de la llei de mecenatge, sobre la qual s'intentarà tenir un esborrany llest en el termini d'un any, mentre que ha qualificat com a "èxit" l'aplicació de la baixada de l'IVA a les entrades de cine, que diu que s'han aplicat al 86% de pantalles.