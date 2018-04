El dramaturg i director José Sanchis Sinisterra, premi Max d'honor 2018

El dramaturg, director i pedagog teatral José Sanchis Sinisterra (València, 1940) ha estat guardonat amb el Premi Max de Honor 2018, que li ha estat atorgat per unanimitat per "ser una figura clau en la història de les arts escèniques".

El dramaturg, actualment establert a Madrid, va tenir una gran influència en l'escena catalana com a fundador del Teatro Fronterizo, d'on va sorgir la Sala Beckett. El seu paper com a pedagog ha sigut crucial per al teatre català. "Compleixo 60 anys de professió al teatre. Sis dècades perpetrant textos, molts anys, molts textos. Crec que el premi Max és un reconeixement a haver sigut fidel a aquesta activitat", ha declarat Sanchis Sinisterra. És autor de més de 40 obres estrenades, tres espais escènics fundats, centenars de tallers i classes impartides i 15 premis rebuts, com el Premi Nacional de teatre i el premi Max a millor autoria teatral.

En la seva llarga trajectòria ha sigut testimoni del que anomena "diverses actes de defunció" del teatre de text: "Als anys 70 s'afirmava que la literatura dramàtica era un anacronisme, un llast, que el teatre es creava al grup, al col·lectiu teatral...", lamenta. "Jo sempre he reivindicat la dimensió literària del teatre, l'exploració solitària del dramaturg, i m'he dedicat tota la vida a fomentar a través de tallers, cursos i seminaris la formació d'autors i autores", afegeix.

Títols com 'Ay, Carmela!' (1986), 'Ñaque o de piojos y actores' (1989), 'El lector por horas' (1999) i 'Sangre lunar' (2001) testifiquen el caràcter transgressor de la seva ploma. Sinisterra rebrà el guardó el 18 de juny durant la cerimònia d'entrega de la 21a edició dels Premis Max.