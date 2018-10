Josep Pons fa realitat la música de cambra al Liceu

“Al futbol hi ha feina de gimnàs, pissarra per estudiar tàctiques, rondos... ¿I què són els rondos en una orquestra? La música de cambra”, explicava fa uns mesos el director musical del Liceu, Josep Pons, a propòsit d’un cicle cambrístic que havia de fer-se realitat la temporada 2018-2019 al teatre de la Rambla. Ahir va repetir la comparació futbolística durant la presentació de Les cambres del Liceu, un cicle de quatre concerts que Pons considera fonamental per a la bona salut de l’orquestra: “La música de cambra és l’embrió, la cèl·lula que desenvolupada ens condueix a l’orquestra”.

La magnitud de la importància és tal que fa uns anys Pons va estar a punt de tirar la tovallola quan les retallades van bloquejar el seu projecte de millora i consolidació de l’orquestra, que a més de la convocatòria de noves places i de la configuració d’un cicle simfònic propi també incloïa la creació del cicle de música de cambra. L’aleshores director general del Liceu, Roger Guasch, va convèncer Pons de continuar: “Finalment em va donar llum verda”. I ara es fa realitat amb un format especial: concerts en espais del Liceu poc o gens coneguts del públic com la sala d’assaig del cor i la sala Mestres Cabanes, i altres de més convencionals com el Foyer. El cicle, en què els protagonistes són membres de l’orquestra i el cor del Liceu, funcionarà com a “tast de la línia” que Pons vol que es desenvolupi més endavant. Seran quatre concerts de quatre formats diferents: quartet de corda, conjunt de metalls, cor i orquestra de cambra. I per mantenir una relació coherent amb la programació simfònica, l’eix serà Wagner, precedents i continuadors, en una temporada sense òperes wagnerianes. L’entrada per a cada concert costa 28 euros, i l’abonament per a tots quatre 60.

Les cambres de Liceu començarà el 23 de novembre a la sala d’assaig del cor amb el concert del quartet de corda format per Oksana Solovieva (violí), Charles Courant (violí), Fulgencio Sandoval (viola) i Guillaume Terrail (violoncel). Interpretaran el Quartet núm. 3 de Beethoven i el tercer de Xostakóvitx. El 18 de gener, i aprofitant que “les dones del cor estaran alliberades de feina operística”, el Foyer acollirà el segon concert, Veus blanques i els camins cap a Wagner ; al programa, Bach, Beethoven, Bellini, Verdi, Fauré, Bizet i Wagner, entre d’altres. El mateix passa amb el Liceu Brass Ensemble, que protagonitzarà el concert del 22 de febrer a la sala Mestres Cabanes: com que a l’òpera Rodelinda hi ha pocs metalls, els instrumentistes de l’orquestra disposaran de prou temps per preparar amb el director convidat Ian Bousfield un repertori que surt del camí wagnerià per centrar-se sobretot en la tradició nord-americana, de Barber a Bernstein. “Es tracta de posar al límit el grup de metalls de l’orquestra”, diu Pons.

El cicle es tancarà el 31 de maig amb el format d’orquestra de cambra, sota la direcció de Ionut Podgoreanu, trompa solista de la simfònica del Liceu, i un programa amb obres de Wagner, Mahler i Schönberg. El “somni” de Pons és que aquests grups sorgits de l’orquestra, a més de repercutir en la millora general, generin demanda en festivals i fora del Liceu.