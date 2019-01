Juan Carlos Martel, nou director del Teatre Lliure: "Tenim un repte molt gran i molt bonic: refundar el Lliure"

"El nou Teatre Lliure ha de ser un teatre necessari per a la ciutat de Barcelona", amb aquesta frase comença el projecte artístic de Jaun Carlos Martel per al Teatre Lliure del segle XXI. El nou director del Teatre Lliure ha presentat aquest dimecres el seu programa, després de la resolució d'un concurs públic amb la qual es pretén tancar la crisi del teatre després de la dimissió de Lluís Pasqual. Tot el seu programa, molt concret, s'emmarca en tres eixos: "social, cultural i educatiu". "Jo no sóc Julio Verne. Això existeix. Es tracta d'actualitzar-nos", ha afirmat. Començarà a treballar com a director del Lliure el dia 1 de febrer i té un mandat de quatre anys. Georgina Oliva serà la seva directora artística adjunta i respinsable de relacions internacionals i es busca un assistent a la direcció.

"Tenim un repte molt gran i molt bonic: refundar el Lliure. I jo sol no ho podré fer. Demano de la junta, el patronat, la casa, els mitjans per fer del Lliure un lloc de trobada social i ciutadania on es desenvolupin les arts escèniques amb ofici, tradició i talent. Un teatre del segle XXI que ajudi a construir Barcelona a partir de la cultura. L'art és de les persones i s'ha de retornar a les persones", ha dit Martel, que ha llegit el seu programa.

La posada en escena ha tingut un clar missatge: Martel s'ha assegut entre una trentena de treballadors del Lliure, que l'han volgut acompanyar a la presentació, i tenia un intèrpret de llenguatge de signes. "Tenim una responsabilitat comuna que és situar la cultura al bell mig de la societat", remaca. El nou director del teatre ha presentat un "decàleg de mínims" que comença amb un significatiu: "El teatre no girarà entorn de la figura de la persona que el dirigeix". I els següents punts responen a algunes de les demandes recents que van sorgir arran de la crisi: cada any es donarà a conèixer un artista nou, no es podrà retpetir un artista dos anys seguits, es buscarà "la màxima paritat", independència ideològica, sinèrgia amb altres institucions, transparència. Martel ha afirmat que ell serà un director més, per tant no dirigirà dues produccions seguides al teatre, a banda de la una de els quals és la coproducció que ell tenia pactada amb el Grec per l'estiu que ve. "No vinc aquí a fer-me una carrera nacional o internacional", ha dit.

La temporada 2019-20 ja es veuran els canvis. "El Lliure no serà la casa dels artistes sinó la de totes les persones que creguin en els seus principis fundacionals", ha dit. Entre els nous projectes concrets, hi haurà tres projectes per potenciar l'autoria i les noves veus. Retornaran els Radicals Lliures amb un cicle de noves i es potenciaran els serveis educatius. Es crearà una Escola de pensament i un Laboratori internacional per a estudiants d'arts escèniques. Martel espera desplegar un programa internacional, que inclou quatre espectacles internacionals i alhora espera entrar de nou en projectes internacioanls i gires internacionals. Hi haurà dues places d'artista resident que farà dues propostes a l'any. Es faran projectes comunitaris, en concret ja hi ha un acord amb Amics de la Gent Gran, i es posa els deues de treballar mab els equipaments de la Muntanya de Montjuïc. Se cedirà l'Espai Lliure a una companyai independent perquè la programi. "Crec que el canvi serà bastant radical", ha dit.

Martel preveu crear diversos comitès, que penjaran del comitè de programació, el comitè de la fundació i el de treballadors. Però també modificarà diversos aspectes interns de la casa. "S'ha passat una crisi interna i externa molt grei encara es pateix la ressaca. Els canvis seran paulatins i no vull generar a la casa un estrès innecessari", ha afirmat. Cal signar el conveni de treballadors, es crearà una àrea de recursos humans, es canviarà l'estructura de la casa.

El teatre ingressa 1.726.000 euros de recursos propis i aspira a ingressar 3 milions. També aspira a aconseguir un model de patrocini. El director espera tenir 10 milions de pressupost per poder implementar el programa. "S'han de buscar els diners, no podem pensar que hem de dependre eternament de les administracions públique", ha dit.

L'estudi de riscos

L'estudi de riscos psicosocials que es va encarregar arran de la crisi amb Lluís Pasqual, al qual una actriu va acusar de maltractes psicològics, s'ha fet públic. Han respost 63 persones, el 95,4% dels trebalaldors. Els professionals del teatre estan "satisfetes" a nivell laboral per tant "existeix un clima positiu", diu l'estudi. "Inexistència de persones amb símptomes d'estrès", assenyala l'estudi. Menys de la meitat estan en situació favorables; el 8% mostren "fatiga i esgotament emocional", diu l'estudi. Martel ha dit que "darrere els tants per cents hi ha persones" i s'ha marcat el repte de rebaixar aquests percentatges negatius.