Kepa Junkera inflama el Tradicionàrius

El Festival Tradicionàrius torna un any més i celebra enguany la 31a edició. Aquesta vegada, però, la iniciativa recupera el seu format original de tres mesos de programació, que es desenvoluparà des d’avui fins al 23 de març. Segons el director del festival, Jordi Fàbregas, aquest any “es vol fer una fotografia de la situació actual” que viu Catalunya. És per això que la programació d’aquesta edició s’ha elaborat “tocant de peus a terra”. “Hem de mostrar la feina que s’està fent i recordar grups o músics importants”, diu Fàbregas.

El festival aposta per un cartell en què el 80% dels grups són dels Països Catalans, un percentatge que es manté des dels seus inicis. Entre les formacions que hi participaran -una seixantena- hi ha Jaume Arnella i el Cor Sarabanda, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i Miquel Gil i Pep Gimeno, que oferiran, segons explica Fàbregas, un format directe despullat. La sorpresa principal del Tradicionàrius d’aquest any serà el concert de Kepa Junkera, que estrenarà el seu nou àlbum, Fok, a la Sala Gran de L’Auditori. L’acordionista basc representa per al festival una peça important de la programació: “Explica el que ha passat a Catalunya a través del seu nou disc”, afirma Fàbregas. En paral·lel el festival presentarà dues noves formacions: la proposta trencadora dels Inxa Impro Quintet i la innovadora gralla dels So Nat.

Homenatge a Tàpias

En l’edició d’aquest any, el festival vol retre homenatge a dues figures: Maria Laffitte, una de les creadores del Tradicionàrius, i el cantautor i gastrònom Pere Tàpias. Laffitte serà recordada amb un concert el 15 de febrer i un acte a Santa Maria de Porqueres el 18 de febrer en el marc del Tradicionàrius al territori. El dia del Tast gastronòmic, en canvi, es retrà homenatge a Tàpias. El Tradicionàrius també recordarà Toni Roig, una de les figures més importants de la música d’arrel i líder d’Al-Mayurqa. Així mateix, aquest any el festival vol “reivindicar la presència” del conseller de Cultura exiliat a Brussel·les, Lluís Puig.

Com cada any el Tradicionàrius proposa una sèrie de cicles durant el transcurs del festival. El primer, Les vespres dels dimecres, es durà a terme al bar del Centre Artesà Tradicionàrius i consistirà a crear una taverna de folk on trios de músics podran improvisar i conversar amb el públic. El segon cicle, titulat Folk als mercats, té la intenció de “portar aquest estil de música als mercats de Gràcia mentre estan en funcionament”, assenyala el director del festival. Finalment, el Tradicionàrius al territori donarà a conèixer la cultura i la música folk arreu del territori. Fàbregas assenyala que l’any passat el festival va superar les seves expectatives i va rebre 18.000 assistents durant els sis mesos de festival. En el seu format original acostumava a rebre uns 10.000 assistents. Enguany s’espera la mateixa participació, tot i que es compta amb un pressupost de 136.000 euros, la meitat que en l’edició passada.