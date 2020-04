'Knife + heart': ganivetades estilitzades amb regust italià i sensibilitat LGTBI

Direcció: Yann Gonzalez. Guió: Yann Gonzalez i Cristiano Mangione. 102 min. França, Mèxic i Suïssa (2018). Amb Vanessa Paradis, Nicolas Maury i Kate Moran. Disponible a Filmin des del 3 d'abril.

Knife + heart ens parla d'una productora de cinema pornogràfic gai assetjada per un assassí en sèrie. La protagonista del film és la cap visible de l'empresa, que impulsa insensiblement una pel·lícula sobre aquests crims però acaba iniciant una investigació pròpia davant la inacció policial. El realitzador i músic francès Yann Gonzalez explica aquesta història des d'una estilització i referencialitat que remet a Amer i altres revisions recents del terror italià. L'autor alterna les imatges sinistres amb els esclats de drama tempestuós, alguns moments de disbauxa i també de bellesa dels cossos nus.

La barreja ens pot fer pensar en uns Jean Genet o Pier Paolo Pasolini d'un planeta alternatiu que reprenen la seva trajectòria després d'haver-se inflat a veure els crits d'horror i les ganivetades sublims que filmaven Mario Bava ( Sis dones per a l'assassí) o Dario Argento ( Roig fosc). Les oscil·lacions tonals, unides a una trama de somnis premonitoris i altres rareses, poden arribar a desconcertar. Si s'entra en el joc, però, Knife + heart resulta força estimulant. S'hi qüestiona, a més, una inèrcia del terror psicològic: identificar l'homosexualitat i el transvestisme amb una alteritat desassossegant i potencialment homicida. Gonzalez no només ens ofereix càstigs escenificats per motius argumentals, sinó també acceptacions i celebracions (a vegades amargues o turmentades) de la diferència.