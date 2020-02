Lady Gaga llança nova cançó: 'Stupid love'

Tres anys després del seu últim treball, Lady Gaga torna a la pista de ball amb Stupid love. Es tracta de la primera cançó original que Gaga publica –exceptuant les peces que va fer per a la pel·lícula Ha nascut una estrella– des del seu àlbum intimista Joanne (2016) i el primer tema completament pop des que va publicar Artpop el 2013, després d’èxits com Poker face i Born this way.

Gaga torna a apostar per una estètica de colors llampants i un punt transgressor amb un vídeo futurista i postapocalíptic, en què la cantant apareix liderant una tribu enmig del desert. "El món es podreix encadenant conflictes. Moltes tribus es barallen per dominar-lo. Mentre alguns resen i dormen en pau, els punks de l’amabilitat lluiten per chromatica", diu la introducció del text. Stupid love és la primera cançó del futur disc de Gaga. Encara no se'n sap el nom, però tot apunta que serà precisament Chromatica.