L'Associació de Dones Cineastes dona suport a la denúncia d'una actriu per l'assetjament sexual del seu superior

L'Associació de Dones Cineastes (CIMA) ha donat suport aquest dilluns a l'actriu gallega Iria Pinheiro, que el 9 de març va presentar al jutjat penal de Santiago de Compostel·la una denúncia per assetjament sexual contra el director del programa 'Con amor e compañía' de la televisió de Galícia, José Luis Viñas Orta. La denunciant acusa el seu superior de "tocaments" lascius, "humiliacions" i "comentaris inapropiats de caràcter sexual".

CIMA ha exigit "mesures concretes" per lluitar contra l'assetjament sexual. En el seu comunicat, les dones cineastes espanyoles se "sumen a la denúncia dels abusos en la professió que pateixen moltes professionals i d'una manera especial les actrius per part de persones amb càrrecs de poder". L'associació també veu necessari "tenir respostes per protegir les professionals i intèrprets espanyoles, impotents davant d'aquest tipus de situacions". En aquest sentit, proposen "posar-se a treballar immediatament en la construcció d'eines necessàries per prevenir-les" i suggereixen l'adopció d'una sèrie de protocols de "prevenció de l'abús sexual" amb la incorporació de professionals especialitzats en aquest tipus d'agressions.

La nota de CIMA subratlla que "la cultura en general i el sector audiovisual en particular han de liderar el mandat de defensa social dels drets de les dones que tan clarament es van sentir el 8 de març als carrers". "Probablement, no està a les nostres mans eliminar immediatament l'assetjament sexual en la indústria o en la societat, però som responsables de seguir els passos precisos perquè aquest canvi succeeixi tan aviat com sigui possible", conclou el comunicat.