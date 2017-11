L’Estat passa el litigi de Sixena per l’adreçador del 155

L’aplicació de l’article 155 s’endureix en el terreny de la cultura: el ministre del ram, Íñigo Méndez de Vigo, recordant que ara ell és el responsable del departament de Cultura, va ordenar ahir l’execució provisional de la sentència que obliga el Museu de Lleida a tornar 44 obres provinents del monestir de Sixena. Segons fonts del ministeri, està previst que avui mateix el ministre doni instruccions als tècnics del departament de Cultura per engegar el procés: “Procediré a sol·licitar immediatament la informació que demana el jutjat respecte a la localització exacta de totes les peces pendents de lliurar, així com la data en què es procedirà al lliurament dels béns i els mitjans pels quals es farà efectiu”, diu el ministre en un comunicat fet públic ahir. “Tan aviat com es rebi resposta a aquesta sol·licitud d’informació es procedirà a traslladar-la al jutjat”, diu també l’escrit.

El ministre va negar ahir al Senat que la decisió tingui caràcter polític: “Complir una resolució judicial és complir amb l’estat de dret, tots hi estem obligats i el que em sorprèn és el que fan alguns quan no les compleixen”, va dir. “Compliré la llei perquè és la meva obligació com a autoritat pública”, va subratllar. La consellera d’Educació, Cultura i Esports de l’Aragó, Mayte Pérez, va anar més enllà i va reclamar al ministre que concreti la data del trasllat i com es farà.

Les 44 obres de Sixena del Museu de Lleida formen part de més d’un centenar de peces que la Generalitat va comprar a les monges santjoanistes entre els anys 1983 i 1994 i va distribuir entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Museu de Lleida. La magistrada del jutjat de primera instància número 1 d’Osca va declarar nul·les les operacions de compravenda l’abril del 2015, i el maig del 2016 va dictar un decret que obligava a tornar provisionalment les peces dipositades als dos museus. El MNAC sí que va tornar 53 objectes d’escàs valor patrimonial el juliol del mateix any, però el conseller Santi Vila i el seu successor, Lluís Puig, no van autoritzar la sortida de les obres del Museu de Lleida perquè estan catalogades i protegides per la llei del patrimoni català. Segons el comunicat del ministeri, durant el procés no s’obviarà aquesta normativa. Segons el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, això podria comportar que el ministre també respongui que no pot tornar les peces. Si actués d’aquesta manera, probablement tornaria a encendre l’ànim de l’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, que va denunciar els consellers Vila i Puig a finals de setembre per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació.

Recursos catalans sense resoldre

De les 44 obres de Sixena del Museu de Lleida, n’hi ha set d’exposades: tres caixes sepulcrals gòtiques de fusta policromada i quatre fragments d’un retaule barroc d’alabastre dedicat a santa Anna, de l’escultor Gabriel Yoly. El retorn de les peces tindria conseqüències nefastes per al Museu de Lleida. Al marge de l’ordre de Méndez de Vigo, segueix en curs la demanda que el Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal va posar a les monges santjoanistes el juliol de l’any passat. El jutjat número 2 de Rubí la va admetre a tràmit i va resoldre que se n’ha de fer càrrec l’Audiència Provincial de Lleida, i el consorci està esperant que es faci el sorteig perquè un nou jutge assumeixi el cas. A més, encara no s’han resolt els recursos de la Generalitat i el Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal contra la nul·litat de les adquisicions i el trasllat de les obres.

Després de saber la notícia, els membres del Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal es van reunir d’urgència. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va tornar a demanar al ministre de Cultura que actuï amb “prudència”, hores després d’haver rebut una carta de Méndez de Vigo en què li deia que estudiaria les decisions judicials d’aquest cas “complex” amb “diligència i deteniment”.

El conseller Lluís Puig es va dirigir tant a Méndez de Vigo com a Àngel Ros des de Brussel·les. Amb un parell de piulades va qualificar la decisió del ministre de ser “un pont trencat” en la recuperació del diàleg entre Catalunya i Espanya i va recriminar a l’alcalde de Lleida que hagi aprovat la intervenció de la Generalitat: “¿És aquest el 155 que seguiu volent?” La Comissió de la Dignitat també va reaccionar a la notícia i va difondre una declaració per denunciar l’acte “arbitrari” de Méndez de Vigo. Reclamen, a més, el retorn dels documents retinguts durant l’últim trasllat dels papers de Salamanca.