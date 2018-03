L’OBC tocarà ‘Turandot’ al Japó

Diu Kazushi Ono que “l’estratègia és situar Mahler al centre del repertori de l’OBC”. Per això la Cinquena simfonia del compositor bohemi inaugurarà la temporada 2018-2019 de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la quarta amb Ono com a director titular. També abordaran la Sisena de Mahler, però en els 24 programes presentats ahir a L’Auditori destaca sobretot el repertori rus: la Quarta i la Patètica de Txaikovski, la Desena de Xostakóvitx, La consagració de la primavera i L’ocell de foc de Stravinski, Schéhérazade de Rimski-Kórsakov i Romeu i Julieta i la Simfonia concertant per a violoncel i orquestra de Prokófiev, a més de concerts de Rakhmàninov i Txaikovski.

En qualsevol cas, Mahler servirà com a pal de paller per articular una programació amb 66 obres (de Mozart a Bernstein), cinc de les quals seran estrenes, com el Concierto mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo de José Manuel Cañizares. També hi haurà dotze obres que seran interpretades per primer cop per l’orquestra, entre les quals destaca Alle vittime senza nome, una peça de l’hongarès Péter Eötvös sobre els refugiats que intenten travessar el Mediterrani. A més, hi ha la voluntat de donar més presència a les dones compositores. “És una assignatura pendent que estem intentant esmenar”, reconeix el gerent de l’OBC, Jordi Tort. De moment inclouen obres de Clara Schumann, Sofia Gubaidúlina i Mariona Vila, i la batuta convidada de Xian Zhang.

La temporada tindrà un epíleg especial, perquè l’OBC farà una gira pel Japó, 27 anys després de la visita anterior. Segons Ono, “després d’haver treballat tres anys ja és l’hora que l’orquestra es presenti al món”. Del 4 de juliol al 5 d’agost del 2019, l’OBC interpretarà l’òpera Turandot, que es representarà en un muntatge escènic d’Àlex Ollé (La Fura dels Baus). A més, i també sota la direcció d’Ono, l’orquestra farà diversos concerts, un dels quals amb el Concert per a orquestra i guitarra núm. 2 de Cañizares, el Concert per a dos shamisens de Fabià Santcovsky i El sombrero de tres picos de Falla. El periple japonès de l’OBC forma part de l’Olimpíada Cultural Tòquio 2020.

Al llarg de la temporada a L’Auditori, Ono dirigirà vuit programes, i la resta tindran directors com Jan Willem de Vriend (que segueix com a convidat principal), Kent Nagano, Pinchas Steinberg, Hartmut Haenchen i Josep Caballé, entre d’altres. Pel que fa als solistes, destaquen els violinistes Joshua Bell i Veronika Eberle, el pianista Piotr Anderszewski i el violoncel·lista Gautier Capuçon. Per al director general de L’Auditori, Joaquim Garrigosa, també és important “posar en valor els solistes de l’OBC”, i per això Juan Manuel Gómez participarà en el Concert per a quatre trompes de Schumann, al costat del músic de la Filharmònica de Berlín Stefan Dohr.

L’estrena del nou ‘concertino’

Una de les novetats és la incorporació com a concertino del violinista romanès Vlad Stanculeasa, que posa fi a una mancança històrica de l’OBC, una orquestra encara damnificada pel decret llei que impedeix cobrir totes les baixes i jubilacions. “Estem en una taxa de reposició de només el 50%, que no és l’ideal”, admet Tort. Tanmateix, l’orquestra no renuncia a noves aventures artístiques, i engegarà el cicle OBCPOPS, que inclourà un concert amb Brad Mehldau, en col·laboració amb el Festival de Jazz, en què s’interpretarà una peça del pianista de jazz i la suite de la banda sonora de There will be blood composta per Jonny Greenwood, el guitarrista de Radiohead.

La temporada 2018-2019, que estrena imatge gràfica de Frederic Amat, es completarà, entre altres coses, amb un homenatge a Carles Santos amb el TNC i amb una Novena de Beethoven amb intervenció escènica de l’Agrupación Señor Serrano.