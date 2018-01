L'Orquestra Julià Carbonell inaugurarà l'Animac acompanyant amb música en directe una pel·lícula japonesa

L'Orquestra Simfònica Julià de les Terres de Lleida (OJC) inaugurarà la 22a Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya acompanyant amb música en directe una producció japonesa. Serà la nit del 22 de febrer a la Llotja i es tracta de l'estrena internacional d''Animació per a 'Les quatre estacions' de Vivaldi', un film animat col·lectiu, produït per la Tokyo University of the Arts. Ho ha explicat aquest divendres el director de l'OJC, Alfons Reverté, durant un assaig de l'Orquestra a la Caparrella (Lleida), al qual s'ha convidat els mitjans de comunicació per presentar la programació de la Julià Carbonell d'aquest primer semestre del 2018.

Els concerts del nou any arrencaran aquest mateix dissabte a Alcoletge amb el Taller d'Orquestra, que es repetirà el diumenge a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Aquesta nova proposta de l'OJC té un vessant pedagògic, ja que dona l'oportunitat als alumnes de música, en aquest cas de l'Intèrpret, de compartir escenari amb els professionals.

Pel que fa a la participació a l'Animac, Reverté ha reconegut que li fa "moltíssima il·lusió", que ja fa anys que hi volia col·laborar i que enguany és el moment perfecte ja que la mostra d'animació ha triat la música com a tema d'enguany. El film que musicarà en directe l'OJC adapta els cèlebres concerts de Vivaldi i comptarà amb Joan Espina com a violí solista i sota la direcció musical d'Alfons Reverté. El film consta de quatre curtmetratges musicals, dos d'ells figuratius i els altres dos d'animació abstracta, en la més pura tradició d'animació d'avantguarda, realitzats per Anna Budanova, Olga i Priit Pärn, Atsushi Wada i Theodore Ushev.



Per la seva banda, el Taller Orquestra està adreçat als estudiants de música dels primers cursos de grau professional. L'objectiu és donar-los l'oportunitat de viure una experiència nova i aprendre al costat de professionals, fent música plegats. L'OJC ha volgut iniciar aquest nou projecte pedagògic de la mà de l'Intèrpret, que clourà així el seu 20è aniversari.



En total, l'OJC té previstos de moment en aquest primer semestre tretze concerts simfònics. Entre ells, una actuació conjunta amb la pianista catalana Alba Ventura, un concert de vent, un altre acompanyant la veu de Névoa i els seus fados o l'actuació 'L'OJC canta amb Toldrà i Ferrer', un homenatge a la música catalana del segle XX, hereva de la influència francesa. L'orquestra continuarà enguany la residència a l'Enric Granados de Lleida, l'ambaixada cultural a l'Auditori AXA de Barcelona i el seu compromís amb el territori, i farà arribar així la música clàssica arreu. Enguany, a Bellpuig, Alcoletge, Bellvís, la Torre de Capdella i Cervera, entre d'altres. En el vessant més social, també està previst un concert a Andorra la Vella en el marc del projecte Mamapop.