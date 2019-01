Immigració, maternitat, mil·lennials i 'fake news' ocuparan el Teatre La Gleva

"Som en un moment difícil i l'enemic és a tot arreu; és quan ve molt de gust estar en llocs petits i humans on pots ser tu mateix", explica l'actor i director teatral Mario Gas, que aquest dimecres enceta l'any al Teatre La Gleva, la petita sala de Sant Gervasi que al setembre va rebre el premi Catalunya de teatre. Gas recuperarà 'Amici miei' del 9 al 27 de gener, una vetllada en forma de conversa informal entre amics on, amb Bárbara Granados al piano, recitarà textos, cançons i poemes des d'un escenari a tocar del públic, cada dia amb un convidat diferent: "Serà un espai per xerrar sobre el que no m'agrada i està passant al nostre voltant, i reflexionar sobre el que significa dedicar-se al teatre", comenta.

Amici Miei serà a partir d'ara el nom de la productora teatral de La Gleva, que aixoplugarà espectacles propis i aliens de companyies que no tenen forma jurídica. Fins a l'estiu programarà onze obres, set de les quals són produccions pròpies. Mario Gas tornarà al teatre al juny, amb Anna Ycobalzeta, per posar en escena una nova versió de 'Poder absolut', de Roger Peña, que es titularà 'Recòndita harmonia' i airejarà els draps bruts de la política amb una forta crítica al masclisme. Roger Peña també estrenarà a La Gleva el seu nou text, 'Dolç', del 20 al 31 de març, on planteja com afrontem els casos d'immigració il·legal quan se'ns colen a casa. Carme Sansa protagonitzarà 'Primera història d'Esther', una versió de l'obra d'Espriu que servirà d'homenatge als deu anys de la mort del dramaturg Ricard Salvat, de l'1 al 17 de febrer. Tancarà la temporada el flamant guanyador del premi Josep Pla, Marc Artigau, amb l'homenatge a les havaneres d''El meu avi no va anar a Cuba', del 17 de juliol al 4 d'agost.

La Gleva també serveix de residència per a algunes companyies joves. És el cas d'Aura al Pou, que estrenarà 'Chinabum', del 20 de febrer al 3 de març, una comèdia sobre com els mil·lennials s'enfronten a un món que no els escolta a partir de quatre noies que es queden atrapades en un bar xinès. Del 3 al 14 d'abril, Laia Alberch presenta 'Así empezó la guerra', en què l'escenari és com un ring de boxa on la protagonista s'enfronta a ella mateixa. I es recupera del 25 d'abril al 5 de maig 'It's all about the hairstyle', de Marina Prados i Paula Knüpling, que aborda la polèmica de les 'fake news' i els límits de l'art.

L'actriu Lara Díez, més coneguda per les seves interpretacions d'Inés Arrimadas o Anna Gabriel al 'Polònia', de TV3, hi portarà 'Omplint el buit', del 8 al 19 de maig, una obra on dues dones posen en dubte amb què ocupem (i malgastem) el temps. I 'Estigmes', de Concha Milla, del 6 al 17 de març, relata el camí frustrat d'una dona que vol ser mare però no pot. 'Nadie lleva lazos por ellos', de Pedro Cánovas, amb direcció de Pep Molina, eleva el to de la politització amb un muntatge de dos únics dies (29 i 30 de maig) que critica l'oblit de les minories socials que són a les presons: "No ha sigut fins que han començat a entrar-hi homes de negocis i polítics que s'ha parlat de la injustícia de la presó preventiva i de pares que no veuen els fills", lamenta Cánovas.