'La estafa': Hugh Jackman, un director d’escola gens exemplar

Direcció: Cory Finley. Guió: Mike Makowsky a partir d'un article de Robert Kolker. 108 min. Estats Units (2019). Amb Hugh Jackman, Ray Romano i Welker White. Disponible a HBO a partir del 5 de juny

En el cinema, el món financer sol ser l’escenari habitual dels relats de corrupció econòmica, sobretot en aquests anys en què diverses pel·lícules han recreat els escàndols que ens van conduir a la Gran Recessió del 2008. A La estafa, dirigida per Cory Finley i amb Hugh Jackman de protagonista, els delinqüents canvien de professió i tenen el rostre dels amables funcionaris educatius d’una de les millors escoles públiques dels Estats Units. Som a l’any 2000, sona Moby a la ràdio i tothom pensa en el principi del segle XXI com un moment de bonança. També els protagonistes, Frank Tassone (Jackman), director de l’escola Roslyn, a Long Island, i Pamela Gluckin (Allison Janney), l’auxiliar de direcció, que fa com a mínim set anys que es fan d’or gràcies a la comptabilitat creativa amb què manegen l’institut.

És evident que als responsables d’aquest true crime amb esperit de comèdia negra els interessa la caiguda en desgràcia d’aquest tàndem carismàtic i criminal, i la pel·lícula pren la investigació d’una estudiant i col·laboradora del diari del centre com a esquelet per radiografiar l’ambigua personalitat de Tassone. El guió no sorprèn però funciona (el signa Mike Makowsky, estudiant de secundària en el moment del cas); tanmateix, qui destaca és Jackman, entregat a la causa, capaç de transmetre els alts i baixos d’un home complex.