Lady Gaga ajorna la publicació del disc 'Chromatica'

La indústria musical està seguint diferents estratègies en aquests dies de confinament en què les gires han quedat suspeses i, en el millor dels casos, ajornades a la tardor. Artistes com Childish Bambino i Dua Lipa, per exemple, han decidit publicar disc nou tot i el confinament. També ho ha fet la vallesana Lu Rois, i d'altres com Rosalía van estrenant cançons. En canvi, grups com The Pretenders han reprogramat la sortida de l'àlbum Hate for sale al 17 de juliol i Els Amics de les Arts s'han estimat més aturar tot el calendari de publicació i promoció. És el mateix que ha fet Lady Gaga, que aquest dimarts ha anunciat que ajorna "de manera indefinida" el llançament de Chromatica.

"Després de molta deliberació, he pres la difícil decisió de posposar la publicació de Chromatica. Aviat comunicaré la nova data de publicació", ha dit Lady Gaga als seus comptes a les xarxes socials.

La decisió de Lady Gaga respon a la lògica que havia previst per acompanyar el disc. El llançament havia de coincidir amb un concert secret (no tan secret, de fet) el 10 d'abril a Coachella, el festival californià que ja va anunciar fa unes setmanes l'ajornament a causa de la pandèmia.

"És un moment molt convuls i aterridor per a tothom, i tot i que crec que l'art és una de les coses més poderoses que tenim per donar-nos alegria i cura en una situació com la d'ara, no em sembla correcte publicar el disc amb tot el que està passant al món amb aquesta pandèmia", ha dit Lady Gaga, que també ha confirmat l'anul·lació de les actuacions que tenia previstes a Las Vegas del 30 d'abril a l'11 de maig. Tanmateix, espera poder tornar a actuar a finals de maig i posar en marxa la gira Chromatica Ball a l'estiu.

"Espero que quan surti el disc podrem ballar tots plegats, suar tots plegats, abraçar-nos i petonejar-nos, i fer que sigui la celebració més grandiosa de tots els temps. Fins que arribi aquest moment, tothom a quedar-se a casa!", ha demanat Lady Gaga.