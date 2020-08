'Las niñas', 'opera prima' de Pilar Palomero, triomfa al Festival de Màlaga

Las niñas, l' opera prima de Pilar Palomero, que ha comptat amb les productores catalanes Inicia Films i Bteam Prods i la participació de TV3, ha guanyat la Biznaga d'Or del Festival de Cinema de Màlaga. La cinta trasllada l'espectador a un col·legi de monges de principis de la dècada dels 90 i està rodada en castellà i català. La pel·lícula, que s'ha endut el màxim guardó del Festival de Màlaga –dotat amb 12.000 euros–, està protagonitzada per Andrea Fandos, que fa el paper de Celia, i per Natalia de Molina, que fa de la seva mare. La Celia és una nena d'11 anys que estudia en un col·legi de monges de Saragossa i que viu amb la seva mare. La Brisa, una nova companya acabada d'arribar de Barcelona, l'empeny cap a una nova etapa de la seva vida: l'adolescència. En aquest viatge que trasllada l'espectador a l'Espanya de l'Expo de Sevilla i dels Jocs Olímpics de Barcelona, la protagonista descobrirà que la vida està feta de moltes veritats i algunes mentides. L' opera prima de Pilar Palomero també ha aconseguit la Biznaga de Plata a la millor fotografia per a Daniela Cajías.

Una història d'èxit amb un precedent

Las niñas es va estrenar al febrer a la secció Generation Kplus de la Berlinale, on fa tres anys va començar la carrera d' Estiu 1993. Les dues pel·lícules comparteixen productora (Valérie Delpierre, d'Inicia Films) i són el debut de les seves directores, Pilar Palomero i Carla Simón, que viatgen a principis dels 90 per capturar el món de la seva infància i aposten pel naturalisme en el seu treball amb les actrius infantils. Però aquí acaben les coincidències: Las niñas és un debut sobrat de personalitat que mereix ser jutjat per ell mateix.

Cada cop hi haurà més pel·lícules sobre els 90, afirma la directora: “És la conseqüència del pas del temps”, afegeix, abans d'admetre que a l'ombra d' Estiu 1993 s'hi viu bé: “El seu èxit va ser tan únic i irrepetible que, en el fons, m'ajuda a no tenir grans expectatives amb Las niñas. A més, quan la gent la vegi s'adonarà que són dues pel·lícules molt diferents”.

Un palmarès amb més noms catalans

L'altra Biznaga d'Or del festival, la que s'atorga al cinema llatí, ha estat per a Blanco de verano, de Rodrigo Ruiz Paterson. La cinta també ha estat guardonada amb el premi al millor actor de repartiment, per a Fabián Corres, i al millor guió, per a Ruiz Patterson i Raúl Sebastián Quintanilla.

La Biznaga d'Or al millor actor ha estat compartida pels actors Alberto Ammann i Pablo Echarri per la pel·lícula El silencio del cazador i el de la millor actriu ha estat per a Kiti Mánver, pel seu paper a El inconveniente, i per a Regina Casé per la cinta brasilera Tres veranos. El jurat, que ha donat a conèixer el palmarès del certamen aquest dissabte al migdia, ha concedit la Biznaga a la millor direcció a Arturo Ripstein per El diablo entre las piernas.

El documental Cartas mojadas ha guanyat la Biznaga de Plata Premi del Públic, que atorga el jurat jove documental de la Universitat de Màlaga, per "trencar la imatge idíl·lica d'Europa". La cinta segueix una missió de rescat de l'ONG Open Arms a la Mediterrània i narra "l'abans, el durant i el després".

La boda de Rosa, d'Icíar Bollaín, que ha estat premiada amb la Biznaga de Plata del Premi Especial del Jurat, és una tragicomèdia protagonitzada per Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza i Paula Usero. Peña dona vida a la Rosa, una dona de 45 anys que s'adona que sempre ha viscut pels altres i que decideix trencar amb tot i casar-se amb ella mateixa. La cinta també ha estat reconeguda amb la Biznaga de Plata a la millor actriu de repartiment per la interpretació de Nathalie Poza.

En la secció Zonazine, Pau Cruanyes Garrell i Gerard Vidal Barrena han guanyat la Biznaga de Plata a la millor direcció per Les dues nits d'ahir, una cinta de Benecé Produccions que també ha estat reconeguda amb el premi al millor actor per les interpretacions d'Arnau Comas i Oriol Llobet.