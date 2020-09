El saló Liber 2020 només se celebrarà virtualment

Dues setmanes després que la Fira del Llibre de Madrid anunciés que no celebraria l'edició del 2020, ajornada en principi fins a l'octubre, el saló Liber ha comunicat que enguany només es farà digitalment. Com a resposta a l'actual conjuntura i a les restriccions internacionals per viatjar, la Fira Internacional del Llibre que promou la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) se celebrarà del 27 al 29 d'octubre a través d'una plataforma virtual amb l'objectiu d'ajudar el sector a recuperar l'impuls comercial, sobretot a l'exterior.

Organitzada per Fira de Barcelona, la nova proposta uneix la presentació de novetats i fons editorials dels més de dos centenars d'expositors i 400 cases editorials previstes, amb reunions de negoci amb compradors i prescriptors convidats de més de 60 països, així com trobades amb professionals del llibre espanyols. També s'inclouen en aquest entorn online les Jornades Professionals Liber que abordaran l'adaptació del món del llibre al mercat postpandèmia.

Ampliar la interacció internacional

El president de la FGEE i del comitè organitzador de Liber, Miguel Barrero, destaca la importància de la fira per al sector: "Liber ens permet establir i mantenir el contacte amb clients i prescriptors tant d'Espanya com de mercats internacionals, sobretot d'Iberoamèrica. Les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia ens han fet adaptar la fira amb la finalitat que, principalment, continuï sent un lloc de trobada comercial de l'edició en espanyol amb prescriptors, distribuïdors, bibliotecaris, llibreters i clients, per la qual cosa comptarem amb una potent plataforma. A més, mantenim la celebració de les jornades professionals que es podran seguir virtualment, la qual cosa ens permetrà intercanviar opinions i experiències derivades de l'actual situació". Aquest nou format, que escurça distàncies gràcies a la tecnologia, permetrà ampliar els contactes i interaccions a escala internacional per dinamitzar el negoci editorial.