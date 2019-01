Víctor García de Gomar serà el nou director artístic del Liceu

Malament quan un nomenament se sap abans que sigui comunicat oficialment, i encara més quan és fruit d’un concurs públic. Però així són les coses, especialment en el món de la cultura. Efectivament, tal com es comentava en diferents àmbits musicals des de fa unes setmanes, Víctor García de Gomar serà el nou director artístic del Gran Teatre del Liceu amb un contracte de quatre anys prorrogables. Així ho ha confirmat aquest dilluns la comissió executiva del Liceu. García de Gomar, que des del 2011 és el director artístic adjunt del Palau de la Música, substituirà Christina Scheppelmann, que acabarà el seu contracte amb el teatre de la Rambla a finals d’any.

Víctor García de Gomar (Barcelona, 1975) respon al perfil que buscava el Liceu per impulsar una nova etapa un cop estabilitzada, o almenys alleujada, la situació econòmica de l’equipament operístic. Amb formació musical i com a gestor cultural –com el nou director general de L’Auditori, Robert Brufau–, García de Gomar va cantar deu anys a l’Orfeó Català i va participar com a baríton en petites produccions operístiques. Tanmateix, va triar la gestió cultural com a camp professional. Té estudis de dret i un postgrau en direcció i gestió d’Institucions, empreses i plataformes culturals a la Universitat Pompeu Fabra, així com diversos programes de direcció a IESE i a la Kellogg School of Management de Chicago.

Precisament aquesta doble preparació el va dur a ser contractat per Joan Oller com a director artístic adjunt del Palau de la Música, on treballa des des del 2011. La seva manera de fer és la del melòman compromès amb la qualitat i la nova creació que vol que allò que programa sigui vist com a imprescindible i que alhora no torpedini la sostenibilitat econòmica de l’equipament. En aquest equilibri s’ha mogut sempre, i a més a més intentant comunicar la música com a activitat artística oberta a altres disciplines i també a altres àmbits com l’educació. De fet, li agrada citar l’artista Louise Bourgeois: “L’art és una garantia de salut”.

El perfil buscat pel Liceu

Les bases del concurs per seleccionar el director artístic eren prou clares. Es buscava una persona que “aporti una experiència àmplia i acreditable de programació artística en els àmbits propis del Gran Teatre del Liceu”. Fins ara l’òpera escenificada no ha sigut el nucli central en el currículum de García de Gomar, però sí que té experiència en el món clàssic i un coneixement profund de l’ecosistema musical internacional, que era una altra de les condicions del concurs. També es demanava, o si més no es deia que es valoraria, “l’acreditació de formació en gestió cultural i/o empresarial d’institucions o empreses” i “l’acreditació de formació musical i especialment estudis en el camp del cant / veu”. Tot plegat sembla fet a mida d’un perfil com el García de Gomar, que sobretot al Palau de la Música ha sabut bastir unes programacions amb estrelles internacionals, cicles de grans veus, retrats d’artista i fites com el compositor resident, la qual cosa ha permès l’estrena d’obra nova. També ha promogut la imatge d’excepcionalitat, amb la programació d’esdeveniments com la integral simfònica de Beethoven a càrrec de Gustavo Dudamel.

Format professionalment a Girona

La trajectòria professional de García de Gomar va rebre l’impuls de Maricarmen Palma, la directora del Servei de Música de la Fundació La Caixa, que el va contractar el 2000. Un any després va començar a treballar al Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona, que va dirigir a partir del 2007. Abans, el 2005, va ser nomenat director artístic de l’Auditori de Girona.

Quan es va incorporar al Palau de la Música el 2011, la institució estava immersa en un procés de redefinició. El cas Palau havia deteriorat la imatge artística de la institució i calia capgirar-ne la percepció. Oller i García de Gomar se’n van sortir. Ara és el Liceu qui confia en el director artístic adjunt per deixar enrere l’efecte de la crisi que tant ha condicionat l’etapa de Scheppelmann; per cert, amb la substitució de Scheppelmann no quedarà cap dona al capdavant dels tres grans equipaments de Barcelona, tret que el Palau busqui una dona per rellevar García de Gomar.

La mà del nou director artístic del Liceu, que tindrà un sou de 120.000 euros anuals, no serà visible fins d’aquí un parell de temporades, atès el ritme amb què es programa l’òpera. Tanmateix, hi ha actius que haurien de tenir continuïtat, com ara el suport que Scheppelmann ha donat als cantants locals i el projecte de noves músiques. Amb l’arribada de García de Gomar es completa la renovació del Liceu iniciada l’any passat quan Valentí Oviedo, de la mateixa generació que ell, es va incorporar com a director general.

El nou càrrec ha estat seleccionat entre les setze candidatures presentades -tres dones i tretze homes- al concurs públic de mèrits, per una comissió de nou experts presidida per Salvador Alemany, president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu; i la participació de Félix Palomero, gerent de la Fundació Baluarte de Pamplona -representant del Ministeri de Cultura i Esport-; Jaume Graell, vicepresident d’Amics del Liceu -Generalitat-; Luisa Vinci, directora de l’acadèmia del Teatro alla Scala de Milà -Ajuntament de Barcelona-; Pia Bosch, assessora tècnica de la Diputació de Barcelona; Javier Coll, president de la Societat del Liceu; i per part del Liceu, Valentí Oviedo, director general; i Josep Pons, director musical.

La plena incorporació de García de Gomar serà al setembre, coincidint amb l’inici de la temporada 2019/20. Segons el Liceu, "aquest calendari permetrà una transició ordenada amb l’actual directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, i també facilitarà la cobertura organitzativa al Palau de la Música".